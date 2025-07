« Chez Bound, le silence offrait la plus efficace des opacités. Non seulement les employés ne pouvaient révéler la nature exacte de leur travail à l'extérieur du sarcophage, mais ils en ignoraient la véritable signification. Pas plus que les centaines de sous-traitants, entreprises prestataires installées aux quatres coins du globe et en particulier en Corée du Sud, ils ne savaient que les ordres complexes passes afin de créer de futurs objets et sujets au coeur de la réalité étaient destinés non à d'autres ordinateurs, à des smartphones, ni même à des casques de réalité virtuelle ou a des lunettes connectées, mais à des implants neuronaux. »

Thomas part pour Paris. Il quitte le Morvan où il a grandi et sa petite famille, qu’il aime tant. Une aventure sans précédent l’attend dans la capitale : là-bas, ce sorcier du coding va prêter son talent pour dénicher les fautes qui se glissent dans les lignes de code à une entreprise révolutionnaire. Il participe à la création du Programme, invention tenue secrète qui va définitivement effacer les limites entre réalité et fiction. Est-ce le début d’une ère bénite d'insouciance ? Ou plutôt la fin de l'humanité telle qu’elle a toujours existé ?

Avec ce titre, Arnaud Sagnard tisse un récit de science-fiction qui se rapproche dangereusement de notre actualité. Les émotions et sensations du réel font place aux pixels, sans reliefs, parfaits en apparence. Pour autant, ce roman laisse une place précieuse à la nature, bien qu’elle souffre de plus en plus de nos agissements. Avec une plume unique, il nous met en garde des promesses un peu trop belles qui accompagnent les révolutions numériques et technologiques…