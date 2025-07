Après la fin du monde, des vinyles

Lorsqu’elle disparaît vers les territoires inconnus, sa bande va tout risquer pour la ramener chez elle. Une histoire rythmée et mystérieuse sur ce qui compte vraiment : survivre, vivre avec ceux qu’on aime et... les disques vinyles !

Les éditions Casterman nous en proposent les premières pages en avant-première :

Matthew Rosenberg est né et a grandi à New York, où il a découvert la bande dessinée et le punk rock. Après des années à sortir des disques et à faire le tour du monde avec des groupes, il a réussi à développer sa carrière dans la bande dessinée avec les livres indépendants à succès We Can Never Go Home et 4 Kids Walk into a Bank. Ensuite, il a écrit des aventures pour certains personnages parmi les plus importants de l’univers des comics, comme les X-Men, Spider-Man, le Punisher, Archie et Batman.

Tyler Boss est un dessinateur primé et nommé aux Eisner Awards, originaire de Bufalo, New York ; il a été l’élève de David Mazzuchelli (Asterios Polyp). Ses albums déjà parus s’intitulent 4 Kids Walk into a Bank et Dead Dog’s Bite. Il a déjà remporté de nombreux prix.

Traduit par Annick Evrard.

Parution le 27 août 2025.

Par Clément Solym

