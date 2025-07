Partir en Livre 2025 : 300.000 jeunes lecteurs au rendez-vous de l'été

Portée par une forte mobilisation des acteurs de la chaîne du livre et de nombreuses collectivités, cette édition consacrée au thème « Les animaux et nous » confirme la capacité du festival à irriguer l’ensemble du territoire et à toucher un public toujours plus large pendant la période estivale.

Grâce à ses 1993 organisateurs, 1437 bibliothèques partenaires, 101 librairies impliquées et plus de 3500 lieux mobilisés (plages, immeubles, centres sociaux, établissements scolaires…), Partir en Livre a touché les jeunes lecteurs jusque dans les zones les plus isolées. Près d’un quart de la programmation s’est tenue en milieu rural et 17 % dans les quartiers prioritaires.

Une politique d’accessibilité appuyée par la distribution de 18.600 Chèque Lire et de 30.000 ouvrages, dont 15.000 recueils de nouvelles inédits écrits par dix auteurs phares de la littérature jeunesse française.

Le Livrodrome, vitrine itinérante du festival

Initié en 2019, le Livrodrome, parc d’attractions littéraires itinérant, a poursuivi son déploiement avec neuf étapes, de Mulhouse à Marseille, proposant à chaque halte plus de 20 animations ludiques et participatives. Cette initiative, qui a touché 10.000 jeunes de 8 à 18 ans, vise à rendre la lecture désirable en s’appuyant sur l’interactivité et le jeu. L’accueil du public et des professionnels confirme l’impact positif de ce format original sur la perception du livre chez les jeunes.

Une édition sous le signe de la création

En complément des événements grand public, 63 résidences d’auteurs ont été organisées dans des centres de loisirs et colonies de vacances, en partenariat avec La Ligue de l’enseignement, l’UNAT, les Francas et la Charte des auteurs et illustrateurs jeunesse.

Autre point fort : la publication d’un recueil de dix nouvelles sur le thème « Les animaux et nous », signé notamment par Arnaud Cathrine, Manon Fargetton, Agnès Desarthe ou Vincent Villeminot, diffusé gratuitement en version papier et numérique, y compris sur les aires d’autoroutes grâce au soutien de la Fondation VINCI Autoroutes.

Avec plus de 3100 mentions dans la presse et 96.000 visiteurs sur son site, le festival a su s’imposer dans l’espace médiatique. Sur les réseaux sociaux, le compte Instagram @partirenlivre a dépassé les 10.000 abonnés, dopé par des contenus originaux et des partenariats avec des influenceurs spécialisés dans la culture et la parentalité. L’affiche réalisée par Julie Colombet et la bibliographie thématique ont été massivement téléchargées.

La 12ᵉ édition de Partir en Livre se tiendra du 17 juin au 19 juillet 2026, autour du thème « Les héros ». Une nouvelle occasion de faire de la lecture un plaisir partagé, en renouvelant les formats, les publics et les imaginaires.

Crédits photo : Partir en Livre



Par Ewen Berton

Contact : avantparution@actualitte.com