Du café, de la romance et des dragons dans la première librairie-café-bar de Montréal

Un lieu de rêve a ouvert à Montréal. Ou de cauchemar. La ville accueille sa première librairie-café-bar, spécialisée dans la romance, la fantasy, la science-fiction et l’horreur. Un lieu de découverte ouvert aux lecteurs et lectrices, mais aussi aux créatures qui peuplent leurs livres préférés.

C’est en ce sens qu’a été pensée la décoration du lieu, où l’on décèle volontiers des inspirations gothiques et victoriennes. Tout est fait pour attirer les rêveurs et rêveuses dans la boutique : de la façade aux couleurs sombres, jusqu’au bar où il est possible de plonger tête la première dans un bouquin, en ayant le nez dans un cocktail.

Une première à Montréal

Car, si la librairie n’est pas la première à s’installer dans le quartier, elle est la seule à miser sur un concept hybride. Un espace-bar a été aménagé pour permettre aux visiteurs de prolonger leurs flâneries littéraires.

De 9 h à 22 h — minuit en fin de semaine — les libraires proposent un large choix de boissons et de gourmandises salées. Ce croisement des univers reflète la personnalité des deux créatrices du lieu, Claire et Sylvie Trottier, sœurs et complices, passionnées de littérature, de café de qualité et de nachos bien garnis.

Deux sœurs, un même rêve

Elles collaboraient déjà depuis des années sur plusieurs projets « liés à la philanthropie environnementale et la justice sociale et fiscale », précisent-elles sur leur site internet. Mais cette fois, c’est un vieux rêve qui est devenu réalité.

Grâce à « une suite d’heureux hasards », comme elles le disent, les deux sœurs ont croisé la route de personnes avec qui concrétiser ce qui n’était qu’un projet. Plus précisément de Mathieu Lauzon Dicso, aujourd’hui directeur du pôle librairie et événements, et Carrie-Ann Kloda, en charge de l’hospitalité.

Ensemble, le quatuor a patiemment imaginé Joie de livres. Pendant des mois, ils ont planché main dans la main avec de nombreux collaborateurs pour concevoir l’ensemble : un café-librairie, pensé pour accueillir des événements « à petite échelle, telle que les clubs de lecture, les Heures du conte en Drag, ou les soirées de bricolage ».

Lire librement, et sans jugements

« On croit fermement qu’il est important de défendre tout ce qui suscite de la joie », clament-ils. Un mantra qui se ressent dans la communication du lieu : chacun est libre de lire ce qu’il ou elle veut, sans jugements. « [...] Venez comme vous êtes, c’est comme ça qu’on vous aime ».

Comme de nombreux magasins et institutions à Montréal, Joie de livres s’adresse à la fois aux francophones et aux anglophones. « Nous sommes fièr·e·s d’être une librairie bilingue où les livres sont classés par genre plutôt que par langue », assure l’équipe de la librairie. « Il n’est pas anodin qu’on ait choisi un local sur la Main, à l’intersection historique des communautés francophones et anglophones. »

Si la ville est aujourd’hui officiellement francophone, ses habitants sont pratiquement bilingues. Selon le recensement canadien, plus de la moitié des Montréalais parlent les deux langues. La Joie de livres n’y échappe pas, et s’est constituée une équipe « tout aussi bilingue que notre ville, même si chaque employé peut avoir plus de facilité à s’exprimer soit en français, soit en anglais — c’est justement un des aspects de la diversité qu’on célèbre ! »

Le prochain rendez-vous est donné le dimanche 27 juillet, de 13 h 30 à 15 h. L’auteur de fantasy épique Guy Gavriel Kay sera en dédicaces entre les murs de la boutique, à l’occasion de la sortie récente de son roman Written on the Dark (Viking Books).

Crédits image : Image d'illustration de bczsjt (CC-By-SA 2.0)

Par Louella Boulland

Contact : lb@actualitte.com