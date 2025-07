En Hongrie, des insectes ravagent une bibliothèque millénaire

Lors d’un nettoyage de routine, des employés de la bibliothèque ont remarqué des couches de poussière inhabituelles et découvert des trous dans les dos de certains ouvrages. En ouvrant les livres, ils ont constaté des galeries creusées dans le papier par des insectes, rapporte AP.

La faute au réchauffement climatique ?

L’espèce identifiée est la stégobie des pharmacies, ou vrillette du pain, habituellement présente dans les denrées sèches (farine, épices, céréales), mais également attirée par les adhésifs à base de gélatine ou d’amidon que l’on trouve dans les reliures anciennes. Zsófia Edit Hajdu, responsable de la restauration de la bibliothèque, explique : « il s’agit d’une infestation avancée d’insectes qui a été détectée dans plusieurs parties de la bibliothèque. On considère donc que toute la collection est infectée et doit être traitée en même temps. » Et d'assurer : « Nous n'avons jamais rencontré un tel degré d'infection auparavant. »

Face à cette situation critique, environ 100.000 livres ont été retirés des rayons pour être placés dans des caisses. Chacun est ensuite emballé dans un grand sac plastique hermétique dont l’oxygène est extrait et remplacé par de l’azote pur. Ce protocole, qui doit s'étaler sur six semaines, vise à éliminer tous les insectes. Une fois désinfectés, les ouvrages seront inspectés un par un, passés à l’aspirateur, et ceux qui auront subi des dommages mis à part pour une restauration ultérieure.

Les ouvrages les plus précieux, tels que les incunables ou les manuscrits rares, sont stockés séparément et n’ont pas été touchés. Mais pour Ilona Ásványi, directrice de la bibliothèque, toute dégradation reste une perte irréparable : « Lorsque je vois un livre rongé par un coléoptère ou infecté d'une autre manière, j'ai l'impression que, quel que soit le nombre d'exemplaires publiés et la possibilité de remplacer le livre, un élément de la culture a été perdu. »

Selon les restaurateurs, la hausse des températures en Hongrie favorise le développement d’insectes qui peuvent désormais accomplir plusieurs cycles de vie supplémentaires chaque année. « Les températures élevées sont favorables à la vie des insectes », assure Zsófia Edit Hajdu, et de développer : « Jusqu'à présent, nous nous sommes surtout occupés des dégâts causés par les moisissures. Mais maintenant, je pense que de plus en plus d'infestations d'insectes apparaîtront en raison du réchauffement climatique. »

L’abbaye prévoit de rouvrir sa bibliothèque au public au début de l’année prochaine, une fois les traitements terminés.

Saint Benoît, témoin impuissant

Dans l'histoire tourmentée de la Hongrie, il relève déjà du miracle que, depuis sa fondation en 996, un monastère bénédictin fonctionne presque sans interruption sur cette colline paisible, et que prospère encore aujourd’hui cette culture propre au monachisme européen. Bien que l’abbé Uros ait réussi à repousser les troupes mongoles en 1242 aux portes de Pannonhalma, l’abbaye ne put résister, quelques siècles plus tard, à l’avancée des forces ottomanes.

À l’époque, la priorité allait au sauvetage des livres imprimés, jugés à la fois coûteux et vecteurs du savoir moderne, au détriment des anciens codex devenus obsolètes, et des chartes, conservées surtout pour leur valeur juridique. Durant les périodes de paix, la collecte reprit peu à peu. Mais la fin du XVIIIᵉ siècle marqua un tournant : l’édit de Joseph II dissolut l’ordre bénédictin, et le Trésor mit aux enchères la quasi-totalité des quelque 4000 volumes conservés. Lorsque l’ordre fut rétabli en 1802, seuls 757 ouvrages purent être récupérés par l’abbaye.

Redevenu un ordre enseignant, le monastère engagea un vaste chantier de développement de sa bibliothèque. Achevé à la fin des années 1820, le bâtiment prévu à cet effet s’avéra trop exigu dès 1836. Les rayonnages, d’abord clairsemés, furent rapidement garnis grâce à une politique rigoureuse d’acquisitions, d’achats ciblés et de dons. Aujourd’hui, la collection compte quelque 400.000 volumes.

On pourrait presque croire à une plaie biblique : non pas une nuée de criquets fondant sur les moissons, mais une armée microscopique de vrillettes du pain attaquant les reliures saintes... Après mille ans à résister aux Mongols, aux Turcs et aux bureaucrates autrichiens, c’est finalement un coléoptère de 3 millimètres qui aura réussi à plonger leur bibliothèque dans un état d’urgence. On imagine sans peine saint Benoît lever les yeux au ciel – ou au plafond de la salle de lecture – face à tant d’ironie divine...

Crédits photo : L’abbaye bénédictine de Pannonhalma, en Hongrie (Civertan Grafikai Stúdió, CC BY-SA 2.5)

Par Hocine Bouhadjera

Contact : hb@actualitte.com