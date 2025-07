Un prix international pour le Catalogue des monnaies royales en or

Lors du congrès de l’IAPN qui s’est tenu à Madrid du 22 au 24 juin 2025, les membres ont examiné 21 publications couvrant les monnaies antiques, médiévales, modernes et contemporaines, ainsi que les billets de banque, avant de décerner le premier prix à Jean-Yves Kind pour son ouvrage en deux volumes : Catalogue des Monnaies Royales Françaises. Le premier tome couvre les monnaies d’or de Louis IX à Louis XII, le second celles de François Ier à Louis XVI.

La deuxième place a été attribuée à Lucia Carbone pour Local Coinages in a Roman World: Second Century BC – First Century AD (American Numismatic Society, États-Unis), tandis que la troisième est revenue à Hugo Vanhoudt et John Saunders pour leur ouvrage The Gold Coinage of the Low Countries (Heverlee, Pays-Bas).

Archiviste de formation, Jean-Yves Kind est également ancien conseiller spécial pour la conservation des traités au ministère français des Affaires étrangères. Depuis 2009, il est en charge des collections françaises de monnaies au département des Monnaies, médailles et antiques de la Bibliothèque nationale de France (BnF).

Son catalogue primé présente une partie essentielle de la remarquable collection de monnaies royales françaises en or conservée à la BnF. L’ensemble, réparti en deux volumes, recense les émissions d’or frappées entre les règnes de Louis IX et de Louis XVI, incluant de nombreux spécimens rares, voire uniques.

« Le meilleur ouvrage numismatique de l’année »

Depuis 1982, l’Association internationale des numismates professionnels (IAPN – International Association of Professional Numismatists) récompense chaque année ce qu’elle considère comme « le meilleur ouvrage numismatique de l’année ». Les livres candidats sont soumis à l’appréciation des membres de l’association et évalués lors de leur congrès annuel. Le premier prix comprend une médaille, un diplôme et une récompense financière.

L’IAPN prévoit de remettre officiellement la récompense à Jean-Yves Kind lors d’une cérémonie qui se tiendra à la Bibliothèque nationale de France, à l’occasion d’un événement numismatique à venir à Paris. Les détails de cette manifestation seront communiqués ultérieurement.

Les ouvrages candidats au prix doivent avoir été publiés l’année précédente et être adressés au président du comité des publications au moins 90 jours avant l’assemblée générale annuelle (fin février). Les personnes souhaitant soumettre un ouvrage pour une future édition du prix peuvent contacter le président du comité des publications, Peter Preston-Morley, à l’adresse suivante : ppm@noonans.co.uk.

L’International Association of Professional Numismatists (IAPN) est une organisation mondiale fondée à Genève en 1951, rassemblant aujourd’hui plus de 140 maisons numismatiques réparties sur cinq continents et dans plus de 25 pays. L’association vise à promouvoir un commerce numismatique éthique et prospère, à encourager la recherche scientifique et à renforcer les liens entre professionnels.

Les membres, uniquement des sociétés et non des individus, doivent garantir l’authenticité des pièces vendues, avec engagement de remboursement en cas de contrefaçon. L’IAPN publie régulièrement des travaux spécialisés et collabore avec le Conseil International de Numismatique. Elle a fondé en 1975 le Bureau international pour la suppression des monnaies contrefaites (IBSCC), qui publie des bulletins réservés à ses membres.

Le siège est situé à Zoug, en Suisse, et l’association est régie par le droit civil suisse. L’admission est soumise à des critères stricts, incluant au moins quatre années d’activité professionnelle et le parrainage par trois membres. Enfin, la Médaille d'honneur de l’IAPN récompense des personnalités ayant rendu des services remarquables à l’association ou à la discipline.

