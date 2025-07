Accessibilité : trois acteurs du livre inclusif rejoignent la Fondazione LIA

Fondée en 2014 par l’Association italienne des éditeurs (AIE) et l’Union italienne des aveugles et malvoyants (UICI), la Fondazione LIA a pour mission de promouvoir l’accessibilité dans le secteur de l’édition, en particulier pour les personnes aveugles ou malvoyantes. Dans cette optique, elle multiplie les partenariats internationaux pour faire avancer les pratiques d’inclusion au sein de la filière.

En accueillant trois nouveaux membres influents, la Fondation consolide sa position comme plateforme de référence dans la construction d’un écosystème éditorial inclusif. Ces adhésions viennent renforcer un réseau fondé sur le partage de standards, de bonnes pratiques et de projets technologiques à fort impact social.

Les nouveaux partenaires

EDItEUR : Organisation internationale spécialisée dans les standards de métadonnées pour les livres, les livres numériques et les livres audio, EDItEUR regroupe plus de 110 membres dans 25 pays. Elle est à l’origine de la norme ONIX, largement utilisée dans la chaîne du livre pour la gestion des métadonnées, et du système de classification Thema. Son directeur exécutif, Graham Bell, souligne la complémentarité des actions menées avec LIA, notamment en matière d’accessibilité des métadonnées.

STM Association : Représentant près de 150 éditeurs scientifiques, techniques et médicaux, la STM couvre environ 60 % de la production scientifique en langue anglaise. Elle rassemble des maisons d’édition universitaires, des sociétés savantes et des entreprises technologiques. Sa directrice des opérations, Leila Jones, voit dans cette adhésion un prolongement naturel de son engagement en faveur d’une édition inclusive et accessible.

Book Industry Study Group (BISG) : Acteur international œuvrant à l’amélioration des standards dans le domaine de la production et de la distribution du livre, le BISG fédère plus de 200 organisations dans 25 pays. Son directeur exécutif, Brian O’Leary, reconnaît le rôle moteur de la Fondazione LIA dans l’accessibilité, en saluant ses avancées en matière de production et de diffusion de contenus accessibles.

Une stratégie d’influence et de coopération

Depuis sa création, la Fondazione LIA privilégie une approche collaborative, en travaillant avec des institutions, des associations et des partenaires techniques afin de faire progresser l’accessibilité. L’entrée de ces trois organisations témoigne d’une reconnaissance accrue à l’échelle internationale de ses initiatives, et d’une volonté partagée de renforcer l’accessibilité dans l’édition numérique et scientifique.

Pour Cristina Mussinelli, secrétaire générale de la Fondation, cette évolution traduirait l’adhésion croissante des acteurs internationaux aux objectifs de LIA : bâtir un secteur éditorial en mesure de répondre collectivement aux enjeux de l’inclusion et de l’innovation.

Crédits photo : ActuaLitté, CC BY SA 2.0

