À Nantes, MidiMinuitPoésie fête 25 ans de création vivante

Entre lectures à voix haute, performances musicales et créations visuelles, la manifestation déploie une programmation qui fait dialoguer les écritures contemporaines avec d’autres formes sensibles – électro, jazz, dessin ou voix radiophoniques. Le festival s’adresse à un large public, de passionnés ou de simples curieux, à travers plusieurs lieux emblématiques de la ville : la Place Sainte-Croix, la Librairie HAB Galerie, Stereolux, Le Cinématographe, la Librairie Les Vagues et le lieu unique, scène nationale.

Parmi les temps forts de cette édition, jeudi 9 octobre, place Sainte-Croix, se tiendra le premier épisode d'une émission radio intitulée RadioChange, diffusée en direct sur JetFM et Radio Campus. Ce plateau interdisciplinaire, à la fois poétique et politique, accueillera de manière trimestrielle chroniques, lectures-concerts et concerts, dans une ambiance participative et festive. L’émission ouvrira également une réflexion collective en marge des travaux à venir de la Maison de la Poésie, en vue de son extension prévue en 2027.

De la poésie en musique

Les auteurs Axel Sourisseau et Ritta Baddoura, accompagnés de la musicienne Elina Deschere, livreront des lectures-concerts, suivies d’un concert du duo Blaise et Nico. L’animation sera confiée au comédien Guillaume Bariou, à l’artiste sonore Aude Rabillon et à la poétesse Sophie G. Lucas.

Le lendemain, vendredi 10 octobre à Stereolux, deux performances scéniques viendront mêler littérature et musique. La slameuse Marie Darah, championne internationale de slam, et la compositrice Cloé du Trèfle présenteront Poétique Shot, un duo en forme de cri poétique contre toutes les formes de domination.

À leur suite, l’auteur-performeur Marin Fouqué retrouvera le producteur MOHER pour Jusqu’à l’aube bétonner, une lecture-concert brutale et lyrique, où s’incarnent la parole nocturne, la ville et la danse comme voies d’émancipation.

Le lieu unique, épicentre du samedi

Le point d’orgue du festival se déroulera samedi 11 octobre, au lieu unique, quai Ferdinand Favre. De midi à minuit, une effervescence de lectures, de performances et d’échanges se succédera sans relâche. Entre deux propositions, les spectateurs pourront flâner dans les espaces librairie, bar et détente, mis à disposition tout au long de la journée. Parmi les auteurs présents, se trouveront Levent Beskardès, Aurélia Lassaque, Benjamin Fouché, Hervé Le Tellier, Tom Buron, Elsa Eskenazi ou encore Paloma Hermina Hidalgo.

Trois maisons d’édition indépendantes seront également mises à l’honneur, à travers une sélection de titres issus de leurs catalogues respectifs. Tout d'abord, les Éditions du Bunker, fondées en 2024, qui défendent une poésie du réel, ancrée dans les tensions et les enjeux contemporains. Leur ligne éditoriale met en avant la pluralité des voix et des écritures, avec notamment Elsa Eskenazi parmi les autrices publiées.

Ensuite, intégrée aux Presses du réel depuis 2018, la maison Al Dante poursuit une démarche littéraire exigeante, à la croisée des genres. Poésie, prose expérimentale, essais critiques : son catalogue se construit à partir de textes qui interrogent les formes et les discours. On y retrouve notamment l’auteur Benjamin Fouché.

Enfin, les éditions Bruno Doucey, qui œuvrent à rendre la poésie contemporaine accessible au plus grand nombre. Leur catalogue éclectique mêle voix émergentes et auteurs confirmés, venus de France et d’ailleurs. Parmi les noms associés à la maison et présents à Nantes : Jeanne Benameur, Levent Beskardès et Aurélia Lassaque.

Habituellement gratuit, le festival devra cette année rendre payant l'accès à certain de ses événements, à cause la suppression des subventions régionales qui touche de nombreuses manifestations culturelles ces derniers mois. La billetterie ainsi que l'ensemble de la programmation sont à retrouver sur le site midiminuitpoesie.com.

