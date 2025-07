Le “typoète” Jérôme Peignot s’est éteint à l'âge de 99 ans

Né le 10 juin 1926 à Paris, Jérôme Georges André Peignot appartient à une lignée peu commune : il est le fils de Charles Peignot, directeur de la fonderie Deberny et Peignot, et de la cantatrice Suzanne Peignot. Son grand-père, Georges Peignot, fut l’un des plus grands typographes français, à l’origine des polices Grasset, Cochin et Garamond. Il était aussi le neveu de Colette Peignot — « Laure » —, muse et amante de Georges Bataille, dont il fit publier les Écrits chez Pauvert en 1976, après une première édition à compte d’auteur par Bataille et Leiris.

Formé au lycée Louis-le-Grand, à la Sorbonne et à l’École Estienne, Jérôme Peignot soutiendra en 1982 un doctorat d'État sur la calligraphie latine, devant un jury d’exception rassemblant Julia Kristeva, Gilbert Lascault et Jean Laude. Résistant dans sa jeunesse, il évoquera à plusieurs reprises la guerre dans ses écrits.

Homme engagé, il milite activement tout au long de sa vie : grève victorieuse au Reader’s Digest dans les années 1960 - qui lui valut son licenciement -, soutien aux éboueurs maliens d’Ivry en 1970, participation à la création de l’Union des écrivains en 1968, intervention judiciaire dans le drame ouvrier du cargo Sartorus à Dunkerque, engagements contre la censure, pour les droits sociaux des artistes, ou encore contre la privatisation de l’Imprimerie nationale - dont il tenta de sauver le patrimoine typographique à travers une pétition qui réunit 25.000 signatures. Il est aussi l’un des premiers à populariser en France la notion d’« acousmatique ».

Jérôme Peignot fut par ailleurs un pilier du Masque et la Plume, qu’il quitta en 1964 avec Michel Polac et François-Régis Bastide pour protester contre la censure liée au Manifeste des 121. Il poursuivit son activité radiophonique sur France Culture, produisant de nombreuses émissions phares telles que Les Chemins de la connaissance, Les Nuits magnétiques ou La Matinée littéraire. Il s’est également essayé au jeu d’acteur dans le film La Chute d’un corps de Michel Polac.

Auteur d’une trentaine d’ouvrages, Jérôme Peignot a exploré de nombreux genres - roman, nouvelle, pamphlet, essai, poésie visuelle, littérature jeunesse - publiant chez des éditeurs majeurs tels que Gallimard, Seuil, Christian Bourgois, Pauvert, Grasset, Cendres ou encore les Impressions Nouvelles. Son œuvre compte plusieurs titres devenus emblématiques, parmi lesquels De l’écriture à la typographie (Gallimard, 1967), référence incontournable dans le domaine, Typoésie (Imprimerie nationale, 1993), manifeste de son travail à la croisée de la lettre et du poème, ou encore Grandeur et misère d’un employé de bureau (Gallimard, 1965), inspiré de son expérience au Reader’s Digest.

Il signe également des textes plus engagés comme Les gens du monde au pouvoir (Éric Losfeld, 1972), et des ouvrages plus intimes, tels Portraits en miroir (Les Impressions Nouvelles, 2017) ou Ma part d’infini (Les Impressions Nouvelles, 2021), où se mêlent souvenirs, réflexions et poésie.

À partir des années 1980, il enseigne l’écriture et la typographie à la Sorbonne. Sollicité par Jack Lang, il contribue à la création d’une Commission interministérielle sur le graphisme et participe à plusieurs missions d’étude sur l’enseignement de l’écriture.

Distingué par le Prix Sainte-Beuve en 1962, fait chevalier des Arts et des Lettres, lauréat de la Foire du livre de jeunesse de Bologne en 1977, Jérôme Peignot a également versé ses archives à la Bibliothèque de l’Arsenal en 2007.

Crédits photo : Bellifontain23 (CC BY-SA 4.0)

