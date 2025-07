À Saint-Denis, l’ancienne poste devient une médiathèque géante

Hier, on y postait des lettres. Demain, on y lira des livres. À Saint-Denis, l’ancienne Poste centrale est au cœur d’un ambitieux projet de transformation de l’espace urbain. La Ville et l’établissement public territorial Plaine Commune ont décidé de transformer ce lieu délaissé en une grande médiathèque de 5200 m².

Un vide comblé en centre-ville

Et pour cause, depuis 2020, l’ancienne Poste a fermé ses portes au public. Elle bénéficiait pourtant d’une belle histoire architecturale : elle a été construite en 1977 sous la direction d’André Chatelin, architecte en chef des PTT et de la Bibliothèque nationale, également engagé dans les travaux de la Bibliothèque nationale de France.

La Ville offre donc une deuxième vie au bâtiment. Pour ce faire, elle a confié la lourde tâche de restauration à l’Atelier Novembre, lauréat du concours d’architecture. Ces derniers envisagent des travaux de modernisation, évidemment, mais également d’agrandissement. Les professionnels opéreront en respectant une promesse : préserver les cannelures verticales et les motifs originels qui font le charme de la structure.

Un bâtiment deux fois plus grand

Avec une superficie de 5200 m², le futur équipement remplacera l’actuelle médiathèque, limitée à 1900 m². Pour continuer dans la lignée des chiffres, la Ville annonce 330 places assises, ainsi qu’un fonds documentaire conservé à hauteur de 125.000 documents.

Cinq grands espaces ont été pensés pour répondre aux besoins des usagers. Une salle de consultation de 2800 m² sera mise à leur disposition, avec des zones dédiées aux activités créatives. Ils profiteront également de nombreuses salles de travail et de réunion, ainsi que d’un auditorium, d’une salle de jeux vidéo, d’un espace consacré à la musique, et des extérieurs végétalisés, comprenant notamment une grande terrasse aménagée pour la lecture.

Une ouverture prévue pour 2028

Les études de maîtrise d’œuvre seront lancées en septembre 2025. Le début des travaux est d’ores et déjà prévu pour la mi-2027, après finalisation des études techniques et administratives. L’ouverture au public est annoncée pour la fin de l’année 2028, dans trois ans.

À LIRE – Un triplet sinon rien : la donnée que les bibliothécaires n’ont jamais vue

Cette nouvelle médiathèque viendra s’insérer dans un réseau déjà dense, piloté par Plaine Commune, qui compte déjà 21 médiathèques, dont 9 de centre-ville, et plus de 300 agents. L’offre de lecture publique s’étend sur plus d’un million de documents, complétée par une offre numérique, des bibliobus, des kiosques en libre-service et une programmation de 4000 événements culturels par an.

Crédits image : Image d'illustration, par Element5 (CC-By-SA 2.0)

Par Louella Boulland

Contact : lb@actualitte.com