Achats de produits culturels : l'omnicanal s'installe

Le e-commerce séduit encore et toujours les Français et Françaises : dans ses chiffres-clés du secteur pour l'année 2025, la Fevad annonce 41,6 millions de Français de plus de 15 ans qui ont acheté sur Internet au cours des 12 derniers mois, soit une croissance de 2,2 millions par rapport aux données de l'année précédente.

Les « e-acheteurs » sont aussi bien représentés chez les hommes (74,5 %) que chez les femmes (72,3 %), avec une légère surreprésentation dans la tranche d'âges 15-44 ans, d'après une enquête annuelle de l'Insee. Chez les cadres et professions intellectuelles supérieures, ils sont 95,3 % à acheter en ligne, pour 93,6 % au sein des professions intermédiaires. À l'inverse, on ne compte « que » 79,4 % d'acheteurs en ligne du côté des ouvriers.

48 % des acheteurs en ligne effectuent au moins une dépense par mois, avec une moyenne de 62 achats en ligne par acheteur sur l’année 2024, pour 4216 € dépensés en moyenne (contre 4055 € en 2023).

En considérant l'ensemble du e-commerce, Amazon domine encore largement le secteur, suivi, de très loin, par E.Leclerc, Cdiscount, Fnac, puis Carrefour, selon des mesures de Toluna pour la Fevad, en octobre 2024.

source : Chiffres-clés e-commerce 2025, Fevad

Les produits culturels physiques, comme les livres, les vinyles ou les CD, ont été achetés par 39 % des e-acheteurs sur les 12 derniers mois, selon les réponses récoltées par Toluna pour la Fevad en début d'année 2025. Pour le dématérialisé, y compris le streaming, ils ne sont que 24 % à s'être laissés tenter. Si la hausse est notable pour les biens physiques (35 % l'année passée), c'est une légère baisse pour le numérique (25 % auparavant).

Lorsqu'il s'agit de déterminer les canaux d'achat des produits culturels physiques, l'omnicanal règne en maître, puisque 28 % des e-acheteurs déclarent se fournir « aussi bien sur Internet qu’en magasin ». Pour ceux qui ont une préférence plus marquée, l'équilibre reste de mise : ils sont 24 % à choisir « en majorité en magasin » et 23 % « en majorité sur Internet ».

Sujet brûlant pour la vente de livres en ligne, la livraison reste un critère de choix pour les e-acheteurs, tous produits confondus. « Pour l’achat de produits physiques sur Internet, les personnes interrogées continuent de privilégier la livraison à domicile (81 %) et le retrait en point relais (70 %) », indique la Fevad, qui note également que « la livraison en consigne progresse sensiblement (19 %), un mode de livraison qui se rapproche désormais du retrait en click and collect (23 %) ». Ces données ont été collectées par Toluna pour la Fevad, en janvier 2025. La gratuité du service - interdite pour le livre - reste le critère le plus scruté pour le choix des modes de livraison.

Enfin, l'étude de la Fevad se penche évidemment sur le phénomène de l'occasion. Ainsi, 51 % des acheteurs en ligne se sont laissés tenter par la seconde main en 2024. « Les articles de mode-habillement sont les plus achetés en seconde main (39 %) devant les jouets, les livres et les produits techniques (19 %) », relève la Fevad.

Un secteur en telle croissance, dans le domaine du livre, qu'une régulation est envisagée, pour mettre en place une sorte de droit de suite appliqué au livre d’occasion. Une part du prix d'achat serait ainsi reversée à un organisme de gestion collective au bénéfice du soutien à la création - en excluant les acteurs de l’économie sociale et solidaire.

Le document complet de la Fevad est accessible ci-dessous.

