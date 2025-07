Nick Cave laisse 2000 livres à un bouquiniste : bonne occasion pour les fans

Le samedi 19 juillet dernier, la librairie caritative Oxfam de Hove, située dans le sud de l'Angleterre, a publié une annonce un peu particulière. La boutique, qui fait partie du réseau de l'organisation internationale de lutte contre la pauvreté, a en effet reçu un don massif d'ouvrages de la part de Nick Cave.

La chanteur-compositeur, qui officie généralement accompagné de ses Bad Seeds, a cédé environ 2000 titres au point de vente, pour que celui-ci les revende en profitant de cette singulière exposition. Bien évidemment, tous les bénéfices financeront les actions du réseau caritatif.

Les livres donnés à la librairie Oxfam proviennent de la bibliothèque personnelle de Nick Cave, ou plutôt de sa reproduction minutieuse, réalisée à l'occasion d'un événement artistique intitulé Stranger Than Kindness. Imaginé avec Iain Forsyth et Jane Pollard, ce dispositif fut présenté au sein de la Bibliothèque royale danoise, à Copenhague, pour quelques mois en fin d'année 2021.

Stranger Than Kindness réunissait près de 300 objets, afin de s'immerger dans l'univers créatif de Cave, mais aussi 8 installations, pour y entrer physiquement. Parmi celles-ci, une reconstitution du bureau de l'auteur de « Red Right Hand », où l'on retrouvait notamment sa bibliothèque personnelle. Ce « décor » apparaissait déjà dans le film 20 000 jours sur Terre (2014), coréalisé par Forsyth et Pollard, qui suivait Nick Cave pendant 24 heures, à la frontière du documentaire et de la fiction...

Dans le même registre, difficile de dire si les ouvrages donnés par Nick Cave sont réellement les siens, ou des exemplaires spécialement utilisés pour les reconstitutions. Mais ce doute apporte un certain charme à la donation, remarque Richard, un libraire de la boutique Oxfam, interrogé par The Argus. « Rien dans les livres n'indique leur provenance, et nous sommes les seuls au courant. Certains ont un billet d'avion en marque-page, mais c'est à peu près tout, ce n'est pas comme si son nom était écrit dedans. »

Selon The Times, l'un des ouvrages renfermait tout de même une vieille enveloppe, avec l'inscription « Lukes tooth » [« la dent de Luke », un des fils de Cave, NdR]. Heureusement, la quenotte en question n'était visiblement plus à l'intérieur. D'autres contiennent des passages soulignés, a priori de la main du chanteur-compositeur.

Dès l'annonce de l'arrivée des livres de Nick Cave en rayon, une petite file d'attente s'est formée devant la boutique, rapporte encore The Times. Parmi les ouvrages disponibles, des titres de Salman Rushdie, Christopher Hitchens ou Ian McEwan, mais aussi une première édition de l'unique roman de Johnny Cash, Man In White (1986). On retrouve également dans la sélection une anthologie de contes français, Candide de Voltaire, Colomba de Prosper Mérimée ou encore une biographie de Georges Simenon...

À LIRE - Bibliothèque géante à Paris : face aux polémiques, Ikea meuble

Interrogé sur la donation, Nick Cave n'a pas commenté ce geste, mais un porte-parole assure que les livres et leurs petits artefacts « resteront d'intrigants mystères pour ceux et celles qui les découvriront »... Du côté de la librairie caritative Oxfam, certains titres ont été mis en avant en vitrine, mais d'autres seront ajoutés en rayon au fur et à mesure...

En guise d'indice, pour les fans qui chercheraient des ouvrages de la bibliothèque de Cave, il est toujours possible de se référer à la liste de ses 50 livres favoris...

Photographie : Nick Cave en 2018, au Festival de Roskilde (Danemark) (Henry W. Laurisch, CC BY-SA 4.0)

Par Antoine Oury

Contact : ao@actualitte.com