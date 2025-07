Bibliothèque partagée : l'abribus, un lieu de lecture... saccagé

« Il y a quelques années avec mon époux, nous avions demandé l’autorisation à la mairie de créer une bibliothèque partagée à Tourne-Boisset. Nous avons mené ce projet à bien SEULS. Nous nous sommes occupés de nettoyer l’abribus, de le “karchériser”, de le poncer, le lasurer et d’y installer des étagères pour accueillir des livres à destination de tout public à NOS FRAIS », explique Madame Le Henand, à l’origine de ce projet.

Fut en effet choisi l’abribus de Tourne-Boisset, situé sur la place Henri IV. Avec l’aide d’un voisin, la structure en bois fut soigneusement lasurée, on installa un banc et quelques aménagements pour rendre l’endroit accueillant — y compris la pose d’étagères.

« Les livres déposés dans cet abribus sont accessibles gratuitement et librement. Il est préférable de déposer des livres en bon état, propres et complets », indique le règlement affiché. Au menu polar, roman, BD, revues pour petits ou grands : la partie haute accueille les ouvrages pour adultes et, la partie basse est destinée aux enfants.

« Par esprit de bienveillance, je me réserve le droit de retirer les livres pouvant heurter la sensibilité d’un public non averti. Il convient à chacun de conserver cet endroit en bon état afin de perpétuer le projet », poursuit Madame Le Henand, à l’origine avec son époux de cet espace.

Durant quelque temps, la bibliothèque partagée fonctionna pleinement : les habitants du hameau viennent y emprunter et déposer librement des livres, offrant ainsi une seconde vie à de nombreux ouvrages. Mais en période de crise sanitaire, les livres furent considérés avec une certaine défiance, dans un premier temps.

Puis, survinrent des dégradations, qui désolèrent les initiateurs : « Nous sommes peinés de voir ces incivilités se multiplier ! Nous demandons à tous les responsables légaux de sensibiliser les enfants et peut-être rappeler la chance qu’ils ont d’avoir ce service GRATUIT et de vivre dans une commune où il fait bon vivre. »

En cause, des « dessins obscènes » susceptibles de heurter les enfants qui, dès 3 ans, se rendaient dans ce lieu. « Aussi, je vous rappelle que c’est une bibliothèque et que seuls les ouvrages peuvent y être déposés, car bien souvent, on y retrouve des vêtements, jouets, vaisselle et autres objets », écrit-elle.

Et d'ajouter : « Toutes les photos des incivilités et dessins inadaptés sont transmises à la mairie qui prendra toutes les dispositions nécessaires afin de faire respecter ce lieu. » Des saccages idiots, assurément.

Reste que ces dessins obscènes nous n’avons pas trouvé trace : peut-être le message était-il plus ancien que nous ne l’avons imaginé… ou avaient-ils été poncés.

Crédits photo : ActuaLitté CC BY SA 2.0

Par Nicolas Gary

Contact : ng@actualitte.com