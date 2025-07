Deux cœurs dans mon corps de Na Hassi : Une ombre

Deux cœurs dans mon corps, de Na Hassi, est la voix d’une ombre, sans doute celle de la mère partie de la maison et du grand-père chassé du village. Une ombre qui a les traits d’une petite fille aimée de sa grand-mère qui lui enseigne la vie, le deuil et la séparation.

Cette ombre parle à plusieurs voix, elle est multiple et se nourrit de mots parce que « Tout le monde naît avec les mêmes mots, mais personne n’a écrit la même histoire ». Une histoire de complicité entre une petite fille et sa grand-mère qui vivent dans le silence des secrets de famille : « Enfant, j’ai grandi dans le mutisme intérieur des histoires qui gargouillaient dans le ventre de ma génitrice, qui ont ensuite cousu les lèvres de mon aïeule ».

Marao découvre les lettres de sa mère après le décès de sa grand-mère, elle retrace son histoire en écrivant et surmontant sa colère, similaire à celle de sa mère, cherchant sa place et surmontant ses angoisses qui se matérialisent en affection.

Écriture entre colère et silence, Na Hass nous entraîne dans l’univers de cette petite fille orpheline, qui se pose tout un tas de questions et va renaître dans les personnages de ses lectures se créant d’autres liens familiaux pour conjurer la mort et la solitude.

Elle construit des familles avec ceux et celles qui lui ouvrent les bras, filiation de cœur plus que de sang. Marao partira elle aussi du village, cherchant sa propre voie afin d’accepter sa déréliction pour se débarrasser de ses maux.

Onirique, poétique, l’autrice qui a débuté sa passion des textes par du slam, écrit pour faire parler les ombres, entamer un dialogue de résistance et d’acceptation. Alternant, récit et poème, on devine une autrice habitée, sensible et gratifiée du don de l’écriture.

Par Christian Dorsan

