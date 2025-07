Le Roman de Vassilis : entre chute libre et béton armé

Tout commence par une chute. Celle de Léa, compagne du narrateur, s’écrasant depuis le toit d’un immeuble en construction. Un drame qui, dans un réflexe presque clinique, ouvre le roman sur une scène d’une froideur désarmante. Cette chute, au sens propre comme au figuré, hante les pages suivantes et structure Le Roman de Vassilis, à mi-chemin entre confession morcelée et réflexion sur l’époque.

Basile Panurgias ne signe pas ici un polar ni un roman sentimental classique. Son narrateur, architecte en disgrâce, revient à Athènes, terre d’origine et refuge temporaire. Mais il y retrouve moins la consolation que le constat amer d’un pays défiguré, bétonné, à l’image de l’Acropole transformée en décor touristique aseptisé. Le parallèle est facile, mais assumé : comme les monuments antiques, les relations humaines semblent ici fragilisées, trafiquées, dépossédées.

Le roman multiplie les digressions et les réflexions intérieures. Il est moins question de Léa que de ce qu’il reste après elle : un soulier rouge retrouvé par hasard, des reproches familiaux, et cette culpabilité sourde qui colle à la peau. Panurgias excelle dans l’art de faire dialoguer le personnel et le collectif, même si certaines longueurs et obsessions esthétiques tendent à noyer la tension narrative.

Le portrait d’Athènes, lui, oscille entre causticité et mélancolie. La capitale grecque devient le théâtre d’une autre forme de chute : celle des illusions, d’un patrimoine bradé, d’une mémoire que le ciment recouvre peu à peu. Dans cet entrelacs de souvenirs et d’amertume, Le Roman de Vassilis capte avec justesse les fissures de l’intime autant que celles du collectif.

Mais ce roman en fragments, porté par un narrateur désabusé, pourra déconcerter. À force d’arpenter les détours de la culpabilité et de l’architecture, Panurgias s’éloigne parfois du lecteur, le laissant seul face à ce puzzle existentiel. Reste une voix singulière, souvent ironique, parfois lasse, qui interroge le poids des choix et la manière dont les murs, les mots et les souvenirs finissent par s’effriter.

A paraître le 21 août.

DOSSIER - Chroniques des livres de la Rentrée littéraire 2025, en avant-première

Par Nicolas Gary

Contact : ng@actualitte.com