Renard et Lapine, les héros de Sylvia Vanden Heede au cinéma

Réalisatrice de Chonchon, le plus mignon des cochons (2022), notamment, la Néerlandaise Mascha Halberstad est elle-même illustratrice. Pour son nouveau film, elle adapte les récits et personnages de Sylvia Vanden Heede pour le grand écran...

En effet, l'autrice belge est à la tête d'une imposante bibliographie constituée d'ouvrages pour la jeunesse, dont plusieurs mettent en scène un renard et une lapine, nommée en français Bernard et Lola. En France, L'école des loisirs a publié deux titres de la série, Bernard et Lola (2005) puis Bernard et Lola font la fête (2006).

Le scénario du film, inspiré des œuvres de Sylvia Vanden Heede, a été écrit par Fabie Hulsebos. Le casting vocal, pour la version française, réunit Yolande Moreau, José Garcia, Philippe Katerine, Dario Hardouin-Spurio ou encore Prune Bozo.

Par Antoine Oury

