La bêtise artificielle” : une philosophe démonte l’imposture de l’IA

En nous laissant croire à l’existence de « machines pensantes », le terme même d’IA nous empêcherait de penser véritablement. Dans un contexte marqué par le déploiement massif des intelligences artificielles génératives, cette appellation masque l’idéologie des grandes entreprises qui se sont approprié ces technologies : leurs infrastructures, leurs modèles économiques et leurs implications politiques.

Mais il serait erroné de réduire cette situation à une opposition binaire entre humains et machines, comme s’il s’agissait d’entités autonomes et distinctes. Au contraire, il faut interroger la co-évolution des systèmes techniques et des structures mentales, pour comprendre les effets des automates algorithmiques sur nos esprits, nos cultures et nos sociétés.

Dans son nouvel essai, Anne Alombert propose une lecture philosophique de cette mutation, en remontant aux origines de l’écriture alphabétique, afin d’éclairer les enjeux posés par les nouvelles machines d’écriture numériques. Elle analyse notamment la suppression des singularités, la délégation des fonctions expressives, et l’émergence d’une défiance généralisée.

Toutefois, cette évolution n’est en rien inéluctable. Elle montre qu’il est possible de réorienter ces technologies pour les mettre au service de l’intelligence collective et de la démocratisation de l’espace médiatique, à condition de les concevoir comme des outils de contribution, et non comme des dispositifs d’imitation ou d’automatisation. C’est à ce prix que pourrait émerger une véritable révolution numérique, émancipatrice et collective.

Les éditions Allia nous en offrent les premières pages en avant-première :

Anne Alombert est agrégée de philosophie, enseignante-chercheuse en philosophie contemporaine à l’Université Paris 8, et membre du Conseil national du numérique.

Ses travaux portent sur les relations entre savoirs et techniques à travers l’histoire de la philosophie, en particulier dans l’œuvre de Gilbert Simondon, Jacques Derrida et Bernard Stiegler. Elle s’intéresse aux dimensions anthropologiques, épistémiques et politiques des mutations technologiques actuelles.

