Le faux Messie qui a bouleversé le judaïsme au XVIIe siècle

Cette doctrine radicale, connue sous le nom de « rédemption par le péché », prescrit de commettre volontairement des actes répréhensibles – blasphèmes, transgressions, frasques sexuelles – afin de libérer les étincelles divines cachées dans le mal. Il s’agit ainsi de revenir à l’état paradisiaque d’avant la faute originelle, en inversant les commandements du judaïsme.

Le sabbatéisme, mouvement mystique et politique porté par Zvi, prend racine dans un contexte de grande détresse historique. L’expulsion des Juifs d’Espagne en 1492 provoque une crise profonde sur le sens de leur destinée. Au XVIe siècle, cette angoisse nourrit un renouveau de la mystique juive, notamment sous l’impulsion des kabbalistes Moïse Cordovero et Isaac Luria. Ceux-ci insufflent une dimension collective et historique à une tradition jusque-là marquée par la quête intérieure, faisant de l’exil un élément central de la rédemption messianique.

Avec Sabbataï Zvi, cette dynamique prend une tournure extrême. Il attire à lui une communauté immense, à tel point que les autorités ottomanes, craignant une insurrection, l’arrêtent en février 1666. Confronté à un ultimatum – la mort ou l’apostasie –, Zvi choisit de se convertir à l’islam. Ce retournement radical, perçu comme un sacrilège ultime, désoriente ses partisans, qui se divisent quant à l’interprétation de son geste.

Dans un ouvrage fondamental enfin traduit de l’hébreu par Catherine Helman, Gershom Scholem retrace avec une érudition remarquable l’histoire du sabbatéisme, ce courant singulier qui a ébranlé les fondements spirituels et politiques du judaïsme en Europe et au Proche-Orient aux XVIIe et XVIIIe siècles.

Les éditions Allia nous en offrent les premières pages en avant-première :

Historien et philologue, Gershom Scholem (1897–1982) fut le premier à conférer à l’étude du mysticisme juif un statut académique. Dès 1925, il enseigne à l’université hébraïque de Jérusalem, édite et commente les textes fondateurs de la Kabbale, et pose les jalons d’une réflexion majeure sur les grands courants spirituels du judaïsme.

Son œuvre abondante comprend notamment Les Grands Courants de la mystique juive, Les Origines de la Kabbale et La Kabbale et sa symbolique. Il fut aussi un ami intime de Walter Benjamin, rencontré à Berlin, avec lequel il entretint une correspondance intellectuelle majeure.

Par Hocine Bouhadjera

