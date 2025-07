Audiolivre : la justice lui rabat le caquet, Trump a les oreilles qui sifflent

Un juge fédéral new‑yorkais a balayé la plainte de Donald Trump contre le journaliste et son éditeur, Simon & Schuster. La saga débuta en janvier 2023, lorsque l’ex‑président engagea une action en justice les accusant violé ses droits d’auteur avec The Trump Tapes, un livre audio sorti en octobre 2022.

Ce document rassemble 19 entretiens entre les deux hommes, réalisés entre décembre 2019 et août 2020, ainsi qu’une sélection de lettres avec Kim Jong‑un, rapporte l’agence Reuters.

Ma voix à moi

Selon Trump, ces enregistrements n’auraient dû servir qu'au seul livre Rage, paru en septembre 2020 : l'exploitation en audio équivalait à une « usurpation systématique… pour en tirer profit », et de réclamer une indemnisation de 50 millions $. À ses côtés, ses avocats décrivaient le geste comme une attaque contre son droit à contrôler sa voix, affirmant que toute utilisation au-delà du livre imprimé violerait un accord tacite.

Côté défense, Woodward et Simon & Schuster n’ont pas manqué de répliquer. Très tôt, ils ont contesté la compétence du tribunal et demandé un rejet cinglant du dossier. L’argument pivot ? Trump, en tant que président, ne peut revendiquer les droits d’auteur sur les paroles prononcées dans l’exercice de ses fonctions ; ce type d’entretiens appartient au domaine public ou relève du fair use journalistique.

L’équipe de défense a insisté sur le fait que l'intervieweur agissait en seul architecte des entretiens, tant sur le fond que sur la forme, et que Trump en était pleinement informé.

Côté jurisprudence, les précédents sont rares et peu favorables à Trump : en règle générale, un intervieweur assume le rôle d’auteur et un fonctionnaire ne peut exiger des royalties. Un épisode plus ancien illustre la limite : son procès contre Timothy O’Brien à propos du livre TrumpNation a été rejeté en 2009, l’appel confirmant son absence de diffamation.

Tu me chauffes les oreilles, Donald

Ce 18 juillet, le juge Paul Gardephe a rendu ses conclusions. Il s’est montré sans pitié pour la thèse de joint ‐auteur : Trump n’a « pas démontré de manière plausible qu’il avait un droit d’auteur sur ses réponses », nommant Woodward unique auteur reconnu, notamment sur les crédits d’auteur dans The Trump Tapes.

Le juge a en outre estimé que le fair use pesait en faveur de la défense : les enregistrements s’inscrivent dans une tradition journalistique fondamentale. Le dossier de 59 pages conclut également que le droit fédéral l’emporte sur toute réclamation fondée sur le droit d’État.

Dernier détail : Trump dispose d’un ultime sursis jusqu’au 18 août 2025 pour reformuler sa plainte, mais Gardephe a d’ores et déjà jugé peu probable qu’un redéploiement renverse la vapeur. Alors oui, son équipe dénonce un verdict biaisé, un refus de garantir un « due process », promettant de poursuivre le combat. Du côté de la défense, le silence est prudent : pas de commentaires dans l'immédiat...

Voilà l’épilogue (ou presque) de cette bataille judiciaire entre parole présidentielle et protection de l’histoire via les mots enregistrés. Une issue jugée logique par les observateurs : aucun précédent n’autorise une telle réclamation de droits d’auteur sur des propos tenus en exercice d’une fonction. Trump pourra-t-il vraiment corriger le tir en août ? L’histoire le dira.

Pour l’heure, l’affaire s’achève sur un joli camouflet juridique, avec une fin de non‑recevoir dans un registre où l’ironie n’a rien à envier aux meilleures chronicles littéraires. En outre, le Danemark a proposé une modification de sa loi sur le droit d’auteur pour reconnaître aux citoyens le droit d’auteur sur leur propre visage, voix et apparence physique, afin de lutter contre les deepfakes IA non autorisés. Un argument qui aurait plu aux avocats de Trump ?

Crédits photo couverture du livre

Par Nicolas Gary

Contact : ng@actualitte.com