Virginie Grimaldi présidera le jury du festival de la Fiction à La Rochelle

Du mardi 16 au dimanche 21 septembre 2025, La Rochelle vibrera au rythme du 27ᵉ Festival de la Fiction, rendez-vous incontournable de la création audiovisuelle francophone et européenne. Chaque année, près de 60 œuvres – fictions françaises, francophones et européennes – sont projetées dans une dizaine de lieux emblématiques du Vieux-Port, principalement à La Coursive et au CGR Dragon.

Cette année, la romancière à succès Virginie Grimaldi assurera la présidence du jury, succédant à des personnalités comme Audrey Fleurot ou Thierry Godard. Forte de son regard sensible et populaire sur les récits de vie, elle apportera une touche littéraire et humaine à la sélection 2025.

Le festival conserve sa double gouvernance : Sophie Révil poursuit son mandat de présidente (direction générale), tandis que Stéphane Strano assure la direction artistique et la programmation. Ensemble, ils font vivre un événement foisonnant mêlant projections publiques gratuites, masterclasses, débats, pitchs de séries, cafés de la fiction et séances de dédicace.

Le festival est gratuit pour le grand public, accessible sur réservation à partir de fin août. Il proposera projections compétitives, séances spéciales, masterclasses, cafés de la fiction, tables-rondes, pitchs d’auteurs, grands débats et séances de dédicace face aux Tours de La Rochelle. Plus de 15 000 spectateurs et 3 000 professionnels sont attendus pour tisser des liens et nourrir les échanges.

Avec son programme foisonnant, l'édition 2025 s’affirme comme un catalyseur d’innovation : rencontres professionnelles, résidences d’écriture francophone, sessions de pitch, temps forts dédiés aux créatrices et créateurs. L’ambition ? Dynamiser la fiction de demain, nourrir la diversité des réflexions, et révéler de nouveaux talents.

