Villa Medicis : Sam Stourdzé reconduit pour un nouveau mandat

Durant son premier mandat, il a transformé la Villa en un lieu résolument pluridisciplinaire, accueillant plus de 80 résidents par an, développant de nouveaux programmes (résidences en métiers d’art, réalité augmentée, création culinaire) et renforçant les dispositifs d’accompagnement à la création.

Sam Stourdzé a initié d’ambitieux programmes pédagogiques, comme Résidence Pro pour les lycéens professionnels et Rebonds pour les jeunes sous protection judiciaire. Il a également lancé les festivals du film et des cabanes, tout en revalorisant les espaces de la Villa avec des artistes et designers majeurs. Son second mandat poursuivra cette dynamique, avec une attention accrue aux partenariats européens, à la jeunesse, et à une programmation culturelle forte et interdisciplinaire.

Si la Villa Médicis ne revendique pas un ancrage spécifique dans l’industrie du livre, elle n’en reste pas moins un haut lieu de résidence artistique où la littérature trouve pleinement sa place. Chaque année, des écrivains font partie des pensionnaires accueillis pour un an, bénéficiant d’un cadre propice à l’écriture, au croisement des arts et dans un esprit de dialogue transdisciplinaire.

Elle a ainsi vu passer des auteurs comme Marie NDiaye, Maylis de Kerangal ou encore Mathieu Riboulet, qui y ont développé des œuvres majeures. Ce dispositif reste l’un des rares soutiens publics d’envergure à l’écriture littéraire dans un cadre international.

Par ailleurs, la programmation culturelle de la Villa inclut régulièrement des événements autour du livre : rencontres littéraires, lectures publiques, publications en lien avec les travaux des résidents, et partenariats avec des maisons d’édition françaises ou italiennes.

Le rayonnement du livre y prend une dimension européenne, s’inscrivant dans une vision du texte comme médium artistique au même titre que le son, l’image ou l’espace. Si le mandat de Sam Stourdzé a davantage mis en avant l’image, le design et les arts appliqués, le livre reste une composante stable mais discrète de l’écosystème créatif de la Villa Médicis.

