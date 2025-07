Mainmise trop hâtive sur Lagardère ? Bruxelles attaque, Vivendi conteste

Bruxelles considère que Vivendi a exercé une influence déterminante sur Lagardère à plusieurs étapes clés : avant la notification de l’opération à l’automne 2022, entre cette notification et la décision d’autorisation conditionnelle de juin 2023, puis entre cette autorisation et l’approbation finale en novembre de la même année.

Soupçons de manquements

Des ingérences dans la gestion des médias de Lagardère auraient été observées. Vivendi aurait suivi de près, voire influencé, des décisions stratégiques concernant la ligne éditoriale de Paris Match et du Journal du Dimanche, y compris le choix des couvertures et des articles publiés.

Le groupe se serait également impliqué dans les décisions de ressources humaines pour ces titres. Il aurait en outre agi sur la programmation et les équipes de la station de radio Europe 1. Ces faits relèveraient d’une prise de contrôle anticipée, pratique interdite par le droit européen de la concurrence.

Plusieurs signaux d’une emprise anticipée sur les actifs repris avaient été relevés publiquement. La nomination d’un nouveau directeur au JDD, avant la finalisation du rachat, avait entraîné une grève historique au sein de la rédaction. Ce changement de cap avait été interprété comme un signe de prise de pouvoir prématurée.

Vivendi se défend face aux griefs de l’UE

Vivendi conteste fermement ces allégations. Dans un communiqué officiel, le groupe indique avoir pris acte de la communication de griefs tout en réfutant le bien-fondé des accusations. Il précise que ce document présente les résultats provisoires de l’instruction et marque uniquement l’ouverture de la phase contradictoire.

« Il n’établit pas l’existence à ce stade d’une infraction et n’impose pas de sanction », souligne le groupe. Il examinera en détail la communication et « y répondra de manière argumentée afin d’obtenir sa mise hors de cause et la clôture de l’enquête ». La procédure désormais ouverte permettra à Vivendi de présenter sa défense écrite ou de demander à être entendue avant décision finale.

Si, au terme de la procédure, la violation des règles de concurrence était avérée, Vivendi s’exposerait à une amende pouvant atteindre jusqu’à 10 % de son chiffre d’affaires mondial. En 2018, la Commission avait par exemple infligé une sanction record de 124,5 millions d’euros au groupe Altice pour un cas similaire de « gun jumping » lors du rachat de l’opérateur PT Portugal.

Petits rappels lexicaux Gun jumping : infraction consistant à exercer une influence ou un contrôle sur une entreprise avant l’autorisation officielle de son acquisition. Cette pratique est interdite dans le cadre des règles européennes sur les concentrations. Communication de griefs : document transmis par la Commission européenne à une entreprise mise en cause dans une enquête antitrust. Il détaille les objections retenues à titre provisoire. Ce document n’implique pas de sanction automatique et ouvre une phase contradictoire permettant à l’entreprise de se défendre.

Pour Vivendi, dont le chiffre d’affaires dépasse les 10 milliards d’euros, le risque financier pourrait donc se chiffrer en centaines de millions d’euros en cas de condamnation.

Le dénouement de l’affaire dépendra cependant des arguments que le groupe de Vincent Bolloré apportera pour convaincre Bruxelles de sa bonne foi ou, à défaut, des éventuels arrangements (engagements ou concessions supplémentaires) qu’il serait prêt à proposer pour éviter une sanction. Plus largement, ce contentieux illustre le durcissement du contrôle des concentrations par les institutions européennes, notamment dans les industries culturelles et informationnelles. L’affaire pourrait faire jurisprudence.

Un empire médiatique réorganisé

L’opération Lagardère a profondément remanié le périmètre de Vivendi dans les médias. Pour obtenir le feu vert de Bruxelles, Vivendi a dû céder certains de ses actifs existants en raison des chevauchements avec ceux de Lagardère. La Commission européenne avait ainsi imposé la vente d’Editis (la filiale édition de Vivendi) et du magazine Gala pour éviter une concentration excessive, étant donné que Hachette (numéro 1 de l’édition en France) et Paris Match figuraient déjà dans le portefeuille de Lagardère.

En fin de compte, Vivendi a vendu 100 % d’Editis à l’investisseur International Media Invest du groupe Křetínský, ainsi que le magazine Gala (via Prisma Media) au groupe Figaro, ces cessions ayant été finalisées en novembre 2023. Ce n’est qu’après ces ventes que Vivendi a pu boucler l’acquisition et prendre officiellement le contrôle de Lagardère – des cessions ont été finalisées à l’automne 2023, permettant ensuite le rachat effectif de Lagardère.

En renforçant ainsi son portefeuille, Vivendi affirme devenir un acteur de premier plan dans plusieurs domaines. Avec Lagardère, le groupe se hisse parmi les leaders mondiaux de l’édition et met la main sur des titres emblématiques de la presse française. Il élargit également son champ d’action à la radio généraliste, un média où il était jusqu’alors absent.

Désormais, le groupe Vivendi intègre la puissante branche édition de Lagardère : Hachette Livre, troisième éditeur mondial grand public et éducatif (et numéro 1 en France). Il récupère également les médias d’information de Lagardère News, à savoir l’hebdomadaire Paris Match, le journal dominical JDD (Le Journal du Dimanche) et la station Europe 1, ainsi que les stations musicales Europe 2 et RFM.

Vivendi, déjà propriétaire du groupe Canal+ (télévision) et de Prisma Media (presse magazine), voit ainsi son empreinte médiatique encore élargie et revendique également une envergure internationale, avec un chiffre d’affaires pro forma de plus de 16,5 milliards d’euros et plus de 66.000 employés.

Reste à savoir si cette montée en puissance a respecté les lignes rouges du droit européen, et se poursuivra sans encombre. La réponse tombera au terme de la procédure engagée par Bruxelles et la conclusion de l’enquête européenne dira si Vivendi a respecté les règles du jeu ou s’il devra payer le prix d’un empressement jugé fautif.

