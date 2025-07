Sylvain Tesson par François Schuiten, Saint-Exupéry par Riad Sattouf

Le 16 octobre 2025, paraîtra une édition prestige de Sur les chemins noirs, le récit intime de Sylvain Tesson retraçant sa traversée à pied de la France entre août et novembre 2015. Cette marche, entreprise après le grave accident dont il fut victime en août 2014, prend la forme d’une reconquête intérieure et d’une exploration sensible d’un pays sauvage et méconnu.

En empruntant des chemins oubliés, Tesson se fraye un passage à travers des territoires miraculeusement épargnés par l’urbanisme et la modernité, qu’il révèle sous sa plume.

L’ouvrage est enrichi de 40 dessins inédits réalisés par François Schuiten, maître de la carte à gratter. D’abord plongé dans des paysages sombres, où le blanc se perd dans l’ombre, le lecteur est progressivement conduit vers la lumière...

Écrivain-aventurier, Sylvain Tesson est l’auteur de nombreux récits et essais publiés chez Gallimard, parmi lesquels Dans les forêts de Sibérie (2011) et La Panthère des neiges (2019). Le dessinateur belge François Schuiten, connu pour ses bandes dessinées à succès telles Les Cités obscures (1983-2009) et Le Dernier Pharaon (2019).

À gauche la couverture de cette édition de Sur les chemins noirs et à droite une planche signée François Schuiten.

Le 2 octobre cette fois Saint-Exupéry par Riad Sattouf. Le second l'assure : Terre des hommes est un texte fondateur, qu’il relit sans relâche depuis l’adolescence. L’auteur de L’Arabe du futur et des Cahiers d’Esther y puise une énergie vitale, un souffle tourné vers le monde, et y voit le moment charnière de l’entrée dans l’âge adulte. En y apportant plus de 150 illustrations inédites en couleur, il invite les lecteurs à redécouvrir le chef-d’œuvre d’Antoine de Saint-Exupéry, publié en 1939. Le livre évoque les vols de nuit au-dessus des océans, la solitude du désert, les périls des Andes, la fraternité des pilotes, et les rencontres entre civilisations.

Au-delà de la puissance visuelle, du style synthétique et de l’humour discret de ses dessins, le trait de Riad Sattouf entend mettre en lumière le lien intime que Saint-Exupéry tisse entre l’aventure humaine et la profondeur de notre condition.

La lecture de Terre des hommes a été un véritable choc. Depuis, je le relis chaque année, inlassablement. Il provoque toujours en moi un flot d'images et de sensations. C'est un livre qui élève. Un livre profondément accueillant. L'acharnement presque mystique des pilotes de l'Aéropostale, le désert, l'amitié fraternelle, l'action, la mort, la mélancolie d'exister et l'émerveillement face à la beauté et à la brutalité de la nature... Rencontrer ce livre si jeune m'a donné l'envie de vivre le cœur battant - et c'est formidable, quand on débarque sur la Terre ! Illustrer les romans d'aviation de Saint-Exupéry a toujours été un rêve. Depuis vingt ans, un portrait photographique de lui, pris à la fin de sa vie, est accroché dans mon bureau. Il me regarde dessiner, de ses yeux en demi-lune. Un matin, je me suis rendu compte que j'étais devenu plus âgé que lui. Et c'est là que, bizarrement, je me suis senti autorisé. J'espère apporter ma petite pierre au mythe Saint-Exupéry : permettre à une nouvelle génération de lectrices et de lecteurs de découvrir ce texte magnifique, plein d'aventures humaines et d'émotions - afin qui leur donne, à eux aussi, l'envie de vivre le cœur battant ! - Riad Sattouf

Né en 1900, Antoine de Saint-Exupéry fut pilote et écrivain. Il publie Courrier Sud en 1929, Vol de nuit en 1931, puis Terre des hommes en 1939. Durant la Seconde Guerre mondiale, il devient pilote de reconnaissance, s’exile à New York, où il écrit Pilote de guerre (1942) et Le Petit Prince (1943). Il disparaît en mission le 31 juillet 1944.

Riad Sattouf, né en 1978, est un auteur de bande dessinée à succès. Ses séries L’Arabe du futur et Les Cahiers d’Esther totalisent plusieurs millions d’exemplaires vendus. Il est l’un des rares auteurs à avoir remporté deux fois le Fauve d’or du meilleur album au Festival d’Angoulême, et a reçu en 2023 le Grand Prix du festival pour l’ensemble de son œuvre. Il est aussi réalisateur de deux longs-métrages : Les Beaux Gosses (2009) et Jacky au royaume des filles (2014).

Crédits photo : Riad Sattouf (Richard Dumas / Allary Éditions) / Sylvain Tesson (Priscilla Telmon, Le Printemps des poètes)

