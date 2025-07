Un siècle de BD raconté à Grenoble

Le musée de Grenoble met le 9e art à l’honneur avec l’exposition Épopées graphiques : Bandes dessinées, comics et mangas. En partenariat avec le Fonds Hélène & Édouard Leclerc pour la culture, l’institution grenobloise retrace un siècle de création graphique, de l’aube du XXᵉ siècle aux formes les plus contemporaines du roman dessiné.

Une collection de 500 œuvres emblématiques

L’exposition rassemble plus de 500 planches originales, esquisses, couvertures et objets éditoriaux, signés par 200 auteurs et autrices venus de trois grandes aires culturelles : l’Europe, l’Amérique du Nord et le Japon. La plupart des œuvrent sont issues de la collection privée de Michel-Édouard Leclerc, des prêts de la Cité internationale de la bande dessinée, mais également de galeries et de collectionneurs.

Le commissariat est assuré par Sébastien Gokalp, directeur du musée de Grenoble, Lucas Hureau, commissaire indépendant et directeur de La Compagnie des Arts, ainsi que Marie-Pierre Bathany, directrice du Fonds Hélène & Édouard Leclerc pour la culture.

De ses origines à ses formes les plus modernes

La première section de l’exposition se concentre sur l’ADN même de la bande dessinée : provoquer le rire et offrir un moment d’évasion. Et pour cause, à ses débuts, le neuvième art puise dans l’humour, un registre qui irrigue encore aujourd’hui l’ensemble de ses productions. De Bécassine aux Bidochon, de Popeye à Blondie, le comique excelle dans la satire sociale, en mettant en scène des familles ou des personnages singuliers devenus emblématiques.

Les visiteurs seront ensuite invités à repousser les frontières de l’imaginaire. Ici, la bande dessinée s’adresse à un lectorat plus jeune, avide de rêves et de projections futuristes. On imagine à la fois le progrès scientifique, les conquêtes spatiales ou encore les figures de l’homme augmenté. De nouveaux mondes émergent, nourris par l’imaginaire d’un âge d’or médiéval, en mêlant fantasy et science-fiction.

La troisième partie plonge dans les zones d’ombre de l’âme humaine, en explorant ses parts les plus sombres : étrangeté, horreur, érotisme, pulsions criminelles. Le livre s’empare de ces thématiques pour jouer avec la peur, notamment à travers le polar et le fantastique, qui connaissent un essor dès les années 1950 aux États-Unis avec les publications emblématiques d’EC Comics. Depuis la fin des années 1980, des auteurs venus d’Amérique, d’Europe ou du Japon façonnent ces univers inquiétants, dérangeants ou envoûtants.

À LIRE – Écouter les mots de Lamartine, en se promenant dans son jardin

L’exposition s’achèvera sur la création visuelle d’inspiration romanesque, portée majoritairement par la scène européenne. Elle se distingue par une narration plus développée, une approche contemplative et une écriture empreinte de sensibilité littéraire.

Crédits image : Jean-Claude Mézières, Valérian, vers 2005. Dessin réalisé pour la couverture de la deuxième édition du tome 7 de l'intégral de la série aux éditions Dargaud. Coll. Michel-Édouard Leclerc © droits réservés

Par Dépêche

Contact : depeche@actualitte.com