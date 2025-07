BDfugue établit le top 20 des meilleurs BD en 2025

Des rives du Groenland aux cités futuristes en orbite, les bandes dessinées marquantes de cette première moitié de l'année couvrent un large spectre de genres : anticipation, polar, heroic fantasy, western ou récit de filiation. Toutes partagent une attention portée aux contextes sociaux, historiques ou politiques dans lesquels s’ancrent leurs intrigues.

Islander (T.1) – Caryl Férey & Corentin Rouge (Glénat)

Dans un futur proche ravagé par les crises écologiques et migratoires, un homme usurpe l'identité d’une réfugiée pour rejoindre l’Islande, encore épargnée. Ce polar d’anticipation aux accents politiques et sociaux dresse le portrait d’un monde au bord du gouffre. Début d’une trilogie glaçante.

Sphères (T.1) – Alain Brion (Oxymore édition)

Au XXVe siècle, une navigatrice dépressive et un soldat cryogénisé enquêtent sur la disparition de mystérieuses sphères autour de Jupiter. Entre culte fanatique et épopée cosmique, cette série de SF s’annonce dense, élégante et intrigante.

Gagner la guerre (T.5) – Frédéric Genet (Le lombard)

Le retour de Benvenuto à Ciudalia marque la fin d’une adaptation ambitieuse du roman de Jaworski. Le dernier tome mêle fantômes, vengeances et luttes de pouvoir dans un décor de fantasy urbaine baroque, concluant une saga brillante.

Shin Zero (T.1) – Mathieu Bablet & Guillaume Singelin (Rue de sèvres)

Vingt ans après la disparition des Kaiju, d’anciens justiciers survivent tant bien que mal dans un monde désenchanté. Ce récit mêlant manga, comics et spleen générationnel lance une trilogie foisonnante et stylisée, où les héros déchus cherchent un nouveau sens.

Downlands – Norm Konyu (trad. Patrice Louinet, Glénat)

James, adolescent anglais des années 1990, enquête sur la mort de sa sœur jumelle et sur un chien noir issu du folklore local. Un récit fantastique poignant, ancré dans les croyances rurales et sublimé par un graphisme somptueux. Une quête intime traversée par le deuil.

La Terre verte – Ayroles & Tanquerelle (Delcourt)

Au Moyen Âge, les derniers Vikings du Groenland voient débarquer un mystérieux étranger. Ce roman graphique aux allures de tragédie shakespearienne mêle survie, trahison et nature hostile. Une œuvre ambitieuse sur la fin d’un monde.

Krimi – Vermot & Inker (Sarbacane)

Berlin, 1929. L’inspecteur Lohmann confronte le cinéaste Fritz Lang à un passé criminel. Ce polar historique fascine par son ambiance expressionniste et sa plongée dans les bas-fonds de la République de Weimar. Une lecture noire et stylisée.

Son odeur après la pluie – José-Luis Munuera (Sarbacane)

Un homme et son chien partagent treize années d’amour, de solitude et d’épreuves. Ce roman graphique autobiographique offre un regard bouleversant sur les liens entre humains et animaux. Sobriété narrative et émotion pure.

Electric Miles (T.1) – Fabien Nury & Brüno (Glénat)

À Los Angeles, un jeune agent littéraire tente de convaincre un auteur de génie brisé de publier une œuvre oubliée. Récit trouble, jeu sur la réalité et la fiction : cette série aux allures de thriller halluciné est une plongée vertigineuse dans l’esprit d’un écrivain paranoïaque.

La Confrérie des tempêtes (T.1) – Cordurié, Istin, Lorusso (Editions Oxymore)

Une jeune fille traquée par les assassins de sa famille est secourue par un orc mystérieux. Mélange de fantasy et de piraterie, ce premier tome inaugure une série musclée dans la lignée des grandes fresques épiques.

Les Gorilles du Général (T.1) – Julien Telo, Xavier Dorison (Casterman)

En 1959, quatre gardes du corps protègent de Gaulle dans une France au bord du chaos. Ce récit entre polar et fiction historique revisite la fin de la guerre d’Algérie à travers un prisme nerveux et romanesque.

Au cœur du désert – Jean-François Charles, Maryse Charles (Le Lombard)

Adaptation en western du Cœur des ténèbres de Joseph Conrad, cette BD suit un jeune lieutenant lancé à la poursuite d’un colonel passé du côté des Apaches. Esthétique rugueuse et tension psychologique au cœur de Monument Valley.

Watership Down – Richard Adams, James Sturm, Joe Sutphin (trad. Pierre Clinquart, Hélène Charrier, Monsieur Toussaint Louverture)

Des lapins fuient la destruction de leur terrier et traversent un monde menaçant. Derrière l’allure d’un récit animalier, ce roman graphique évoque migration, survie et solidarité. Une épopée politique déguisée.

L'Or du spectre – Matz & Philippe Xavier (Le Lombard)

New Mexico, années 70. Un ex-taulard et sa compagne cherchent un magot enfoui, mais ils ne sont pas seuls sur le coup. Une BD d’aventure sur fond de western halluciné, teintée de surnaturel et d’ironie mordante.

Le Roi des fauves (T.1) – David Chauvel, Sylvain Guinebaud (auteur adapté : Aurélie Wellenstein, Delcourt)

Trois amis, condamnés pour braconnage, sont transformés en créatures monstrueuses. Ce récit d’initiation sombre et intense, adaptation du roman éponyme, mêle médiéval, métamorphoses et lutte pour la survie.

Blanche – Maëlle Reat & Lolita Couturier (Glénat)

Inspirée de faits réels, cette bande dessinée retrace la vie d’une femme vivant avec le VIH depuis les années 1980. À travers le regard de sa fille, l’autrice livre un témoignage émouvant et pudique sur la maladie, la maternité et les combats intimes.

Ce qu’il reste de nous – Jacques Terpant (Futuropolis)

Six récits ancrés dans un village du Dauphiné retracent un millénaire de vie rurale. À partir de sa propre généalogie, l’auteur évoque transmission, mémoire et effacement d’un monde paysan. Un hommage sensible à l’histoire locale.

Les Jardins invisibles – Alfred (Delcourt)

Fragments autobiographiques entre enfance, Italie et passion du dessin. Alfred explore des « moments de bascule » qui modifient une vie. Un roman graphique intimiste, poétique et introspectif.

Le Pêcheur et la salamandre (T.1) – Geoffroy Monde, Zoé B. Simpson (Charivari)

Un garçon orphelin et une salamandre luminescente déclenchent la colère d’un dieu aquatique. Conte initiatique illustré avec finesse, cette aventure jeunesse séduit par sa richesse visuelle et sa tonalité onirique. Deux tomes prévus.

Foudroyants (T.1) – Mathieu Burniat, Kerascoët (Charivari)

Sur une Atlantide oubliée, un jeune garçon découvre qu’il peut produire de l’électricité. À la croisée de la mythologie, du fantastique et du récit initiatique, ce titre jeunesse pose les bases d’un univers original et prometteur.

Ces récits, ancrés dans des contextes historiques, sociaux ou imaginaires, abordent des thématiques comme la guerre, la migration, la maladie, l’effondrement écologique ou les relations familiales. Leurs formats et temporalités varient, du one-shot au récit en plusieurs tomes, du Moyen Âge au futur lointain. Ensemble, ils dessinent un panorama des sujets actuellement traités dans la production bande dessinée de ce début d’année.

