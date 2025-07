Un pédocriminel engagé chez Fayard ? La maison répond

Fayard précise : « En fait l’intéressé venait d’achever un stage de six mois chez Grasset qu’il avait rejoint sur les recommandations d’académiciens renommés (Ndr : par ailleurs deux auteurs de Grasset), et de confrère (Ndr : un actuel président de maison d'édition). » Et d'expliquer qu'ayant donné toute satisfaction dans son précédent stage, « il a fait l’objet de la recommandation » d’un cadre dirigeant de Grasset « au cours des derniers jours. »

D'après Blast, avant d’être recruté par Fayard, le mis en cause est passé par les maisons Bouquins et Plon, introduit par Jean-Luc Barré - l’ancien directeur éditorial de Plon, qui succéda à Lise Boëll. L'article ne cite pas son expérience chez Grasset.

Sollicitée par ActuaLitté, la maison Fayard confirme qu’« à ce jour, l’intéressé ne fait plus partie de l’effectif », sans souhaiter apporter davantage de précisions. Blast rapporte en outre que plusieurs salariés auraient, selon leurs témoignages, alerté la direction à propos de l’éviction du jeune homme de l’École normale supérieure, exprimant leur inquiétude.

De graves accusations

Selon le média ancré à gauche, l’ENS serait elle-même à l’origine d’une plainte contre le mis en cause, à la suite de signalements émis par des élèves. Il a été condamné, en première instance puis en appel, à six mois de prison avec sursis, assortis d’une interdiction d’enseigner à des mineurs pendant dix ans et d’une inscription au Fichier des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes (Fijais). Il s'est pourvu en cassation, et est ainsi toujours présumé innocent tant que le jugement n’est pas définitif.

Celui qui fut, à 17 ans, sacré « meilleur lycéen de France », serait par ailleurs sous le coup d'une seconde procédure judiciaire, en cours, pour des faits de violences sexistes et sexuelles (VSS), impliquant ce dernier et plusieurs femmes. Contactées par Blast, les victimes présumées n’ont pas souhaité s’exprimer publiquement. En revanche, le média partage le témoignage d'une ancienne camarade de prépa du jeune homme, Margaux Catalayoud. Elle raconte avoir été invitée en 2020 chez un camarade du mis en cause qui, avec ce dernier et un troisième camarade, a fondé une revue, L’Interdite, dédiée à un certain Gabriel Matzneff.

Elle évoque la projection d'une vidéo pédo-pornographique, qui « viendrait du darkent » : « Il s’agit là d’un père qui filme sa fille - d’environ 10 ans, elle est absolument impubère et en surpoids - en caméra subjective, il lui demande d’écarter son sexe, ses fesses jusqu’à la pénétrer. La fillette résiste peu, elle dit simplement que « ça » lui fait mal d’étirer son corps de la sorte. »

Et d'ajouter : « Les hommes autour de moi rient, je me bouche les oreilles, détourne le regard, supplie d’arrêter la diffusion. (...) Les trois hommes se moquent de mon incapacité à regarder de pareilles images. »

Contacté, le mis en cause après son débauchage par Fayard, n’a pas répondu aux sollicitations du média marqué à gauche.

La « bollosphère »

Plus généralement, la longue enquête de Blast présente une lente dérive de Fayard, entre départs massifs et malaise interne.

Depuis quelques mois, Fayard s’est illustrée par une série de publications incarnant ce tournant idéologique : le cardinal ultra-conservateur Robert Sarah, Éric Ciotti, la propagandiste russe Xenia Fedorova, Philippe de Villiers, Jordan Bardella ou encore Alain de Benoist y figurent au catalogue. Une nouvelle collection, « Pensée libre », portée par la journaliste Sonia Mabrouk, parachève son intégration dans l’appareil éditorial du groupe Vivendi.

Après avoir investi les antennes de CNews, les colonnes du Journal du Dimanche et les micros d’Europe 1, cette dernière accède désormais à la sphère éditoriale de la « bollosphère » - cet ensemble de médias contrôlés par Vincent Bolloré, promoteur actif d’un rapprochement entre les droites extrêmes.

Un communiqué de la maison Fayard précise que les trois premiers ouvrages paraîtront à l’automne 2025. Aucun titre n’est encore révélé, mais les thématiques annoncées - « les grands enjeux du débat public ».

