Lili Reinhart en tête d’affiche de l'adaptation de The Love Hypothesis

L’adaptation cinématographique de The Love Hypothesis, comédie romantique issue du best-seller d’Ali Hazelwood publié en 2022 aux éditions Hauteville et traduit en français par Pauline Buscail, entre dans une nouvelle phase avec l’annonce de ses deux premiers interprètes principaux.

Lili Reinhart incarnera Olive Smith, une doctorante en biologie contrainte de simuler une relation amoureuse avec le rigide Dr Adam Carlsen, qui sera campé par Tom Bateman. Ce dernier, familier des rôles britanniques élégants et ambigus, est notamment connu pour Le Crime de l'Orient-Express (2017) et Mort sur le Nil (2022).

À la réalisation, Claire Scanlon, déjà remarquée avec Set It Up (Petits coups montés, 2018), dirigera le film sur la base d’un scénario de Sarah Rothschild (The Sleepover). Reinhart, également productrice exécutive, s’entoure d’Elizabeth Cantillon à la production, aux côtés de Catherine Hagedorn et de l’autrice Ali Hazelwood.

The Love Hypothesis, vendu à plus de 161.000 exemplaires en France d'après Edistat s’est imposé comme une référence du genre, avec dix mois consécutifs sur la liste des best-sellers du New York Times et une diffusion dans quarante pays. Le roman, souvent salué pour sa réinvention intelligente des codes de la romance universitaire, bénéficie d’une forte communauté de lecteurs, notamment sur les réseaux sociaux.

Crédits photo : Gage Skidmore from Peoria, AZ, United States of America, CC BY-SA 2.0

