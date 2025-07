Dans le Grand-Est, un été dédié à la littérature jeunesse

Pensée comme une porte d’entrée vers l’univers de la création littéraire et graphique, La Fabrique du livre jeunesse fait appel à une trentaine d’autrices et auteurs-illustrateurs jeunesse, tous installés dans le Grand Est. Ces professionnels accompagnent, pendant quatre jours chacun, les participants dans la réalisation de projets mêlant mots et images.

Les formats sont variés : ateliers d’écriture poétique, bande dessinée, fabrication de livres pop-up, fresques murales collectives… Chaque cycle constitue un temps de partage et de découverte autour des imaginaires singuliers de ces artistes.

L’ensemble des ateliers est accessible sur inscription, directement dans les bibliothèques participantes. Destiné à un large public, ce programme vise à encourager la créativité et à valoriser la richesse de la littérature jeunesse contemporaine.

Outre les ateliers en bibliothèque, l’événement repose sur de nombreux partenariats de proximité avec des centres de loisirs, des structures socioculturelles et des librairies. Des séances de dédicaces ouvertes à toutes et tous complètent également la programmation, dont le détail complet est à retrouver à ce lien.

Portée par une dynamique de réseau, La Fabrique du livre jeunesse investira cette année une cinquantaine de bibliothèques et médiathèques. Chaque été, cette opération rencontre un écho grandissant auprès des habitant·es de la région, curieux de découvrir les coulisses du livre jeunesse et d’échanger avec celles et ceux qui le font.

Crédits image : La Fabrique du livre jeunesse, Noëlle Letzelter

Par Dépêche

Contact : depeche@actualitte.com