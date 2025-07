Le Soulier de satin, relu par Éric Ruf et réalisé par Arnaud Desplechin

Œuvre monumentale de la littérature, du théâtre et pour le public, écrite de 1918 à 1924, Le Soulier de satin n’est créé qu’en 1943, à la Comédie-Française, par Jean-Louis Barrault qui réussit à convaincre Claudel de monter la pièce et affronte tous les risques pour la faire jouer en pleine occupation allemande.

Cette relecture de la pièce de Paul Claudel par Éric Ruf, réalisée par Arnaud Desplechin, sera reprise pour six représentations dans la Cour d’honneur du palais des Papes au festival d’Avignon 2025.

Œuvre-monde dont l’écriture s’étend de 1918 à 1924, Le Soulier de satin est composé de quatre journées. Le sujet est largement autobiographique. Il marque l’apaisement de l’auteur, la résolution et la conclusion d’une grande passion amoureuse qui lui a déjà inspiré Partage de midi en 1905.

L’action prend place pendant la Renaissance espagnole et la conquête du Nouveau Monde. Ce « drame » en forme de traversée de vingt ans, narre l’histoire d’amour intense et impossible de Rodrigue et Doña Prouhèze, épouse du gouverneur Don Pélage.

« Nous nous sommes attaqués à cette épopée avec humilité et gourmandise », dit Éric Ruf, « approchant le secret du poète caché au sein de ces quatre Journées, ou comment Claudel inscrit-il ses amours illicites dans une liturgie aussi savante que personnelle ».

Ce spectacle, créé Salle Richelieu (Paris) en décembre 2024, bénéficie de costumes de Christian Lacroix, sur une direction musicale de Vincent Leterme, avec, au son, Samuel Robineau, de l’académie de la Comédie-Française.

Du côté des comédiens et comédiennes, la troupe de la Comédie-Française, qui réunit notamment Alain Lenglet (le Père jésuite, Don Fernand, l’Alférès, Don Ramire et le Frère Léon), Florence Viala (Doña Isabel, l'Annoncière et l'Actrice), Coraly Zahonero (Jobarbara et la Bouchère), Laurent Stocker (Don Balthazar, l'Archéologue, Almagro et le second Roi d’Espagne), Christian Gonon (Sergent napolitain, le Capitaine, Don Léopold Auguste et le Japonais Daibutsu), Serge Bagdassarian (l'Annoncier, le Roi d’Espagne, Don Rodilard et Don Mendez Leal) Suliane Brahim (Doña Sept-Épées), Didier Sandre (Don Pélage et le second Chancelier), Christophe Montenez (Don Camille) ou encore Marina Hands (Doña Prouhèze/Doña Merveille).

Photographie : France Télévisions

Par Dépêche

Contact : depeche@actualitte.com