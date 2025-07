Mille ans de langue française racontés par les manuscrits de la BnF

Intitulée Trésors et secrets d’écriture. Manuscrits de la Bibliothèque nationale de France, du Moyen Âge à nos jours, elle réunira plus de cent pièces rares issues des collections de la BnF. Ce parcours en cinq étapes retracera l’histoire de la langue française à travers le prisme de l’objet manuscrit, de Chrétien de Troyes à Marguerite Yourcenar.

L’exposition, sous le commissariat de Thomas Cazentre et Graziella Pastore, conservateurs au département des Manuscrits de la BnF, met en lumière la manière dont le manuscrit (par sa matérialité, sa graphie, ses annotations) révèle les usages, les mutations et les appropriations successives du français, sur dix siècles. C’est le fil conducteur choisi par les commissaires Thomas Cazentre et Graziella Pastore, conservateurs au département des Manuscrits de la BnF, pour structurer une traversée historique, littéraire et intime de la langue.

Le parcours débute avec la naissance du français comme langue de pensée écrite, à travers des textes scientifiques et philosophiques de figures comme Émilie du Châtelet, Sophie Germain ou encore Montesquieu. Puis il s’attarde sur la littérature médiévale avant l’imprimerie, à travers une vingtaine de chefs-d’œuvre manuscrits – Chanson de Roland, L’Heptaméron, Pantagruel – où le texte se conjugue à une esthétique précieuse du support.

Le troisième volet s’intéresse aux brouillons d’écrivains, où l’écriture devient processus visible, depuis George Sand et Victor Hugo jusqu’à Proust et Céline (dont Mort à crédit sera montré pour la première fois au public). Vient ensuite l’écriture intime, explorée à travers journaux, carnets ou mémoires – ceux de Barthes, Hugo ou Sand –, témoignant de l’usage privé et introspectif de l’écriture manuscrite. Enfin, la correspondance clôt le parcours en soulignant sa fonction sociale et littéraire, de Mme de Sévigné à Voltaire.

L’exposition s’accompagnera de visites guidées, d’ateliers (dont un sur l’enluminure) et d’une conférence sur les marges des manuscrits, animée par les deux commissaires.

Accueillie à la Cité internationale de la langue française – inaugurée en octobre 2023 au château de Villers-Cotterêts –, cette exposition prend tout son sens dans le lieu même où François Ier fit du français la langue officielle de l’administration en 1539. Centre culturel dédié à la langue et aux cultures francophones, la Cité articule patrimoine, création contemporaine et médiation vivante dans un espace de 1200 m2 de parcours muséal et de multiples activités culturelles.

