Daphné Bürki rejoint la matinale de France Inter

Connue pour son parcours éclectique à la télévision comme à la radio, Daphné Bürki a marqué le paysage audiovisuel avec des émissions telles que Le Grand Journal sur Canal+, La Nouvelle Édition, Je t’aime etc. sur France 2, ou encore Les Maternelles. Côté radio, elle a officié sur Europe 1 et RFM, et s’est illustrée par un ton singulier, mêlant curiosité culturelle, engagement artistique et spontanéité joyeuse.

Elle s’est également illustrée récemment aux Jeux olympiques de Paris 2024, où elle a occupé le poste de directrice stylisme et costumes pour les quatre cérémonies, tout en assurant les commentaires en direct sur France 2 .

À la rentrée, elle rejoindra La Grande Matinale de France Inter pour reprendre Nouvelles têtes, chronique quotidienne diffusée du lundi au jeudi à 9h50. Elle succède à Mathilde Serrell, créatrice du format.

Chaque matin, cette capsule donne la parole à une personnalité émergente – qu’elle vienne du théâtre, de la musique, de la littérature, de la mode, de la danse, des plateformes de streaming ou de l’univers entrepreneurial. Objectif : présenter leur travail, leurs projets, et provoquer l’étincelle en studio.

« Je suis très heureuse d’accueillir Daphné Bürki à France Inter et de lui confier les rênes de ce rendez-vous au cœur de notre nouvelle Grande Matinale. C’est une grande professionnelle qui connaît bien la radio et l’audiovisuel public et qui a surtout à cœur de défendre la culture sous toutes ses formes, en donnant à chacun l’envie de s’y intéresser », a commenté Adèle Van Reeth, directrice de France Inter.

À partir de septembre, Mathilde Serrell pilotera de son côté un nouveau magazine quotidien, toujours intégré à La Grande Matinale. Ce rendez-vous, diffusé de 10h à 10h30, s'intéressera aux phénomènes culturels et à ce qu’ils disent de notre époque. Au micro : artistes, observateurs, penseurs, créateurs, figures militantes ou voix critiques. Tous viendront interroger les signes de notre modernité à travers le prisme des tendances culturelles.

À LIRE - France Inter : la fin d'Autant en emporte l’Histoire, “éradication de l’imaginaire”

En parallèle, elle poursuivra sa chronique Un Monde Nouveau, diffusée à 7h40 du lundi au jeudi, aux côtés de recrues bien connues : Patrick Cohen et Benjamin Duhamel. Un format court où elle décrypte les récits collectifs en train de s’écrire.

Patrick Cohen a longtemps officié sur France Inter avant de rejoindre Europe 1, puis C à vous sur France 5. De son côté, Benjamin Duhamel, ancien chroniqueur politique sur BFMTV, renforce l’équipe avec son approche générationnelle et contemporaine des débats publics.

Crédits photo : Nathalie Guyon / France Télévisions

Par Hocine Bouhadjera

Contact : hb@actualitte.com