La maison d'édition Les Indes savantes en liquidation judiciaire

La structure éditoriale Les Indes savantes, basée dans le 13e arrondissement de Paris, a été placée en liquidation judiciaire, suite à un jugement rendu le 15 juillet dernier. Sa création remonte au début des années 2000, par Frédéric Mantienne, qui enseigna, en tant que professeur associé à l’université de La Rochelle, la géopolitique et la géoéconomie de l'Asie.

Diplômé de Sciences Po Paris et docteur en histoire de l'École Pratique des Hautes Études, il a publié sa thèse, Les relations politiques et économiques entre la France et la péninsule Indochinoise aux XVIIe et XVIIIe siècles, en deux volumes, au sein de sa maison d'édition. Il a également signé d'autres ouvrages de son catalogue, dont Pierre Pigneaux — Évêque d’Adran et mandarin de Cochinchine (1741-1799), paru en 2012, et Piraterie, commerce et politique (Asie du Sud-Est VIIe-XIXe siècle), en 2020.

Contacté, le fondateur des Indes savantes s'est déclaré dans l'impossibilité de nous fournir plus d'informations sur la situation de la maison d'édition ou le devenir des titres du catalogue. Nous avons tenté de joindre le liquidateur judiciaire, sans succès pour le moment.

Le chiffre d'affaires de la maison d'édition s'élevait, en 2023, à 93.500 €, pour un résultat net négatif, déficitaire de 624 €.

En 2025, la maison d'édition a fait paraitre cinq titres, dont une « biographie corrézienne » de Jacques Chirac, signée par Jean-Michel Valade, La Charente-Maritime dans la guerre 1939-1945, de Jean Combes et Albert-Michel Luc, ou encore Les vies amoureuses de Pierre Loti : ciel d'équinoxe, de Bruno Vercier.

En mars dernier, l'éditeur avait aussi réédité la thèse de doctorat de l'historien Marc Bloch, intitulée Rois et serfs : un chapitre d'histoire capétienne : et autres écrits sur le servage. Pour rappel, cette figure de l'anthropologie historique, assassinée par la Gestapo en 1944, doit entrer au Panthéon le 16 juin 2026.

Le catalogue de la maison était diffusé par Le Comptoir du livre, et distribué par la Sodis.

