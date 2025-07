Soupçons de dopage : La Femme de ménage, Pogačar de la littérature ?

L'autrice américaine, toujours dans la roue de sa traductrice Karine Forestier (dont on espère pour elle qu'elle a signé un bon contrat), a mis une sacoche à l'ensemble du peloton, et occupe les quatre premières places du classement. En tête, La Femme de ménage (J'ai lu), qui enchaîne sa 93e semaine avec 36.848 ventes. Une amélioration de 4000 ventes par rapport à la semaine dernière, de quoi susciter des soupçons de dopage.

Juste derrière se trouve La Femme de ménage se marie (City) avec 30.947 ventes. En 3e position, Les Secrets de la femme de ménage (J'ai lu) avec 28.137 exemplaires vendus, et en 4e place La Psy (J'ai lu), toujours par Freida McFadden, s'écoule à 27.837 exemplaires.

Plus loin, le reste du peloton a du mal à suivre la cadence. Il est toujours formé par un ensemble uniforme de cahiers de vacances de l'équipe Hachette éducation. D'abord, on aperçoit Passeport du CM2 à la 6e avec 17.573 ventes, puis celui du CE1 au CE2 avec 17.139. Du CE2 au CM1 est 7e avec 16.957 exemplaires vendus, du CP au CE1 est 8e avec 16.734 ventes.

Nelson, vous m'entendez ?

En leur sein, un seul intrus avec un dossard Nathan, le Nathan vacances du CP au CE1, qui occupe la 9e place (16.226 ventes). Tandis que le Passeport du CM1 au CM2 ferme le top 10 avec 16.167 exemplaires écoulés.

En 200e position, la lanterne rouge de l'étape est Papi Mariole de Philippon Benoit (Livre de poche), qui réalise 2065 ventes, loin des standards imposés en tête de course. Le dossard rouge de coureuse la plus combative revient à Nelle Lamarr, qui gagne 51 places et se retrouve 89e avec Une invitée particulière (J'ai lu) (3702 ventes).

Cet été, entre s'endormir en lisant sur la plage, ou s'endormir en regardant le Tour de France, il faut choisir. Si 3,31 millions de Français étaient hier devant France 2 pour voir Pogačar écœurer Vingegaard, en face, ce sont 6,644 millions de livres qui ont été vendus cette semaine dans les librairies et grandes surfaces alimentaires et spécialisées, pour un total de 74,845 millions € de chiffre d'affaires.

Des chiffres en recul de 6 % par rapport à la semaine dernière, mais qui parviennent à se stabiliser si on les compare à ceux de 2024, à la même période.

C'est tout bon pour nous

Pour archiver ces informations et la liste de 200 meilleures ventes, il suffit de cliquer sur le bouton “Imprimante” dans la barre de partage de l'article : cela permettra de changer la page en fichier PDF. De même, en fin d'article, tous les ouvrages sont accompagnés d'un code-barre : d'un coup de douchette, il est désormais plus facile de passer commande auprès du diffuseur quand on est libraire.

Enfin, un extrait des livres de ce top 200 est proposé directement : si vous en êtes l'éditeur et que l'extrait ne figure pas, vous pouvez écrire à la rédaction à l'adresse avantparution@actualitte.com, et nous corrigerons cela ensemble.

Crédits image : Par Hugo LUC — Travail personnel, CC BY-SA 4.0

DOSSIER - Auteurs sans éditeurs, éditeurs sans auteurs ? Un podcast en 4 épisodes

Par Ugo Loumé

Contact : ul@actualitte.com