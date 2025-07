L’édition française face à Mein Kampf : un siècle de malaise

Depuis sa parution en Allemagne en juillet 1925, Mein Kampf hante les marges de l’histoire éditoriale française. L’ouvrage d’Adolf Hitler, à la fois manifeste idéologique et récit personnel, cristallise un double malaise - qui existe pour d’autres textes sulfureux comme les pamphlets antisémites de Céline : comment publier un texte de haine sans cautionner son contenu ? Comment informer sans propager ?

À l'occasion d'un funeste anniversaire, les 100 ans de la parution de l'ouvrage, petite histoire des responsabilités de l’édition face aux discours de haine, entre devoir de mémoire, vigilance démocratique et crainte d’une banalisation. À l’heure où l’exécutif envisage de retirer le 8 mai du calendrier des jours fériés, date de la capitulation de l’Allemagne nazie en 1945, elle n'est pas sans légitimité...

Première traduction clandestine

Fernand Sorlot, à la tête des Nouvelles Éditions latines, publie en 1934 une version intégrale intitulée Mon Combat, sans l’accord du régime allemand et malgré les droits détenus par Hitler en Allemagne. Il estime indispensable que les lecteurs français prennent connaissance de la véritable nature idéologique du nazisme, excluant toute expurgation. Un procès s’ensuit : Fernand Sorlot est condamné à payer un franc symbolique par exemplaire, à détruire ses stocks et à se soumettre à une interdiction de vente.

La seule période où le livre avait été retiré de la vente ne résultait donc pas d’une initiative française, mais d’une décision d’Adolf Hitler lui-même, qui avait interdit sa diffusion dans l’Hexagone… majoritairement pour des raisons financières.

Malgré la condamnation, la traduction circule encore clandestinement jusqu’en 1940. En 1938, Adolf Hitler autorise une traduction officielle de Mein Kampf en français dans un but diplomatique. Publiée chez Fayard, cette version est fortement édulcorée : les passages anti-français sont supprimés ou réécrits, et le titre devient Ma doctrine, bien moins agressif que l’original. Elle ne compte que 347 pages, contre 687 pour l’édition non autorisée de Fernand Sorlot.

Après la guerre, les Nouvelles Éditions Latines continuent à vendre l'ouvrage plein de souffres. Dans un premier temps, la diffusion reste discrète, puis devient plus ouverte, sans opposition notable ni de la part de l’opinion française.

Une réédition de Mein Kampf en 1979 par les Nouvelles Éditions Latines suscite une vive polémique en France. Très rapidement, la LICRA (Ligue internationale contre le racisme et l’antisémitisme) engage une action en justice, considérant que la diffusion non encadrée d’un tel texte pouvait alimenter des discours haineux et inciter à l’antisémitisme. L’affaire est portée devant la cour d’appel de Paris, qui rend sa décision en 1980.

La juridiction choisit une position d’équilibre : elle n’interdit pas formellement la publication de l’ouvrage, mais l’autorise à une condition stricte. L’éditeur doit insérer un avertissement critique rédigé par un spécialiste, destiné à contextualiser le contenu du livre, à en démonter les ressorts idéologiques et à signaler clairement la portée propagandiste du texte. Ce dispositif vise à prévenir toute lecture naïve ou complaisante, en soulignant le caractère historiquement daté, haineux et manipulateur du discours d’Adolf Hitler.

La cour reconnait ainsi, malgré tout, la « valeur documentaire » de Mein Kampf. Cette décision a marqué un précédent juridique en France : elle encadre la réédition de textes extrémistes tout en affirmant le principe de la liberté d’informer, à condition qu’un appareil critique permette une lecture lucide et informée.

Jusqu’à récemment, les droits de Mein Kampf, comme ceux des écrits d’autres hauts dignitaires nazis condamnés à Nuremberg ou disparus après-guerre, étaient administrés par le Land de Bavière, qui détient pourtant les droits du texte depuis 1945. La région allemande exerçait un strict contrôle, refusant quasi systématiquement toute cession de droits et disposant de la capacité juridique de bloquer une publication ou d’engager des poursuites judiciaires en cas de reproduction du texte. En France, l’ouvrage restait en réalité disponible librement depuis 1934 aux Nouvelles Éditions latines, dans la traduction d'André Calmette - il y en a eu quatre au total, dont principalement Calmette.

Historiciser Le Mal

Après l’entrée du texte dans le domaine public en janvier 2016, le livre refait surface des limbes d'internet, où il était très facilement accessible dans cette fameuse édition de 1934, sans appareil critique bien évidemment : le 2 juin 2021, paraît chez Fayard Historiciser le Mal, édition critique de Mein Kampf, fruit d’un travail collectif mené pendant plus de dix ans par une équipe de chercheurs, menée par l'historien Florent Brayard à partir de 2015.

Pensée comme un outil académique, elle comprend un appareil critique rigoureux, un avertissement en couverture, un format sobre et une distribution destinée aux bibliothèques, les droits reversés à la Fondation Auschwitz-Birkenau. On allait tout de même se faire de l'argent sur la prose emberlificotée du peintre raté...

On le mesure aisément : publier Mein Kampf ne relève jamais d’un acte anodin. L’équipe réunie autour de Florent Brayard en a fait l’amère expérience - et se serait volontiers passée de cette exposition, nous confiait en 2022 le traducteur Olivier Mannoni. Fin 2015, à l’approche des élections régionales, une dépêche erronée annonçant la sortie prochaine de Mein Kampf fait surface. Jean-Luc Mélenchon s’en empare et relaie l’information sur son blog, lançant une vive polémique. Dans la foulée, il adresse un courrier à son éditrice chez Fayard, Sophie Hogg, lui demandant expressément de renoncer à la publication.

L’argument avancé : éviter la réédition d’un tel texte à l’heure où Marine Le Pen est déjà au centre du débat public. Olivier Mannoni déplore une polémique stérile, alimentée selon lui par des procès d’intention infondés, alors que le travail éditorial n’était même pas finalisé.

Malgré tout, ce tumulte médiatique a aussi permis d’ouvrir un débat essentiel sur les modalités d’une telle publication. Une inquiétude, en particulier, dominait : celle de voir l’ouvrage se transformer en best-seller. L’équipe éditoriale, emmenée par Sophie de Closets et Florent Brayard, a alors tout mis en œuvre pour éviter cet écueil. L’objectif : faire de cette édition un outil d’étude, destiné aux chercheurs, aux historiens et aux étudiants, et non un produit commercial exposé en librairie.

Ni le nom d’Adolf Hitler ni le titre Mein Kampf n’apparaissent en couverture. L’ouvrage se présente sous une jaquette blanche, dépourvue d’élément graphique. Le titre principal, Historiciser le mal, reflète la démarche globale de l’équipe : offrir une relecture historienne et critique du texte, en analysant précisément le langage employé.

La distribution, elle aussi, a été strictement encadrée : l’ouvrage ne se trouve qu’en commande sur les plateformes de vente en ligne, où il est systématiquement assorti d’un avertissement explicite quant à sa nature et son contenu. Et un prix prohibitif : 100 € pour le pavé de 1000 pages, et près de quatre kilos...

Un modèle éditorial inspiré directement de l’exemple allemand. Interdit depuis 1945, Mein Kampf a été publié outre-Rhin en 2016 dans une version critique élaborée par l’Institut für Zeitgeschichte (Institut d’histoire contemporaine). Un tel format qui soulève la question de l’accessibilité : « Tout le monde ne va pas lire ce livre imposant, mais les gens qui l’auront lu pourront répondre. C’est une manière de donner des phares antibrouillards pour ceux qui savent conduire », répond Olivier Mannoni.

Rappelons, par ailleurs, que nombreux sont les historiens qui se sont interrogés sur l’utilité de remettre en circulation ce texte de haine jugé illisible. Selon Johann Chapoutot, Mein Kampf n’aurait pas été aussi central qu’on le croit dans l’idéologie nazie : Hitler n’y serait qu’un rouage parmi d’autres dans une mécanique de pouvoir morcelée. Florent Brayard, dans ses travaux sur Auschwitz, a de son côté démontré combien le régime nazi procédait davantage de conflits internes entre sous-pouvoirs que d’une vision monolithique pilotée par un seul homme.

Mein Kampf, arme de brouillage

En 2011, lorsqu'Olivier Mannoni initia son travail de traduction de Mein Kampf, il comprend vite qu’il s’agit moins d’un texte que d’un objet idéologique. Sa première version, trop lissée, est rejetée : l’historien Florent Brayard exige une restitution fidèle de la langue brute d’Hitler. Le traducteur reprend alors son travail, restituant le chaos syntaxique, révélateur d’une stratégie de brouillage volontaire. Une traduction opaque de Mein Kampf pour rester fidèle à la confusion volontaire du texte d’origine : clarifier aurait travesti l’intention manipulatrice du Führer. Cette langue confuse induit une confusion mentale.

Cette logorrhée, selon lui, servait à hypnotiser le lecteur pour mieux imposer des idées simplistes et violentes, selon une rhétorique confusionniste déjà analysée par Viktor Klemperer en son temps. Si Mein Kampf ne se vend pas d’emblée, il devient un outil idéologique massivement diffusé, offert lors de mariages à partir de 1934. Hitler n’y théorise pas la Shoah, mais y pose les bases d’une pensée antisémite et belliciste.

L’idée d’un « sang allemand » supérieur ne naît pas sous Bismarck, mais prend forme au lendemain de 1918, dans les cercles intellectuels de la Révolution conservatrice. Des penseurs comme Ernst Jünger, Carl Schmitt ou Oswald Spengler développent une critique radicale de la République de Weimar, exaltant l’autorité, le nationalisme et la tradition, et ouvrent parfois la voie à des formes d’antisémitisme culturel ou politique. Leurs écrits, sans être explicitement nazis, participent à une déstabilisation idéologique du régime parlementaire, en légitimant l’idée d’un renouveau autoritaire. De quoi préparer l’opinion à accueillir des discours extrémistes bien avant l’arrivée d’Hitler au pouvoir.

Dans Coulée brune – Comment le fascisme inonde notre langue, Olivier Mannoni analyse la manière dont les mouvements d’extrême droite, y compris ceux qui gagnent aujourd’hui en puissance, ont toujours été précédés par un travail intellectuel sur la langue.

Selon lui, ce sont des penseurs qui, en amont, élaborent les outils rhétoriques destinés à imposer une vision du monde, en forgeant un langage adapté à leurs ambitions idéologiques. Il constate ainsi un retour marqué d’une conception « appauvrie » du langage, caractérisée par une simplification brutale des discours et une efficacité redoutable dans la propagation des idées extrêmes.

Olivier Mannoni observe que la rhétorique de l’extrême droite, déjà perceptible lors des législatives françaises, s’est radicalisée durant les élections présidentielles américaines. Il estime que Donald Trump reprend presque littéralement des formulations issues de Mein Kampf, en parlant d’un risque de « contamination du sang américain » par les migrants - un écho direct, selon lui, à la manière dont Hitler désignait les juifs comme une menace pour le sang allemand.

L’expression « vermine woke », également utilisée par Trump, renvoie à un terme central de la propagande nazie. Il souligne enfin des propositions concrètes comme l’ouverture d’un camp pour migrants à Guantanamo ou l’idée de déplacer les Palestiniens de Gaza pour transformer l’enclave en station balnéaire...

Par Hocine Bouhadjera

Contact : hb@actualitte.com