Manosque accueille 50 plumes de la rentrée littéraire

Pour la 27e fois, Les Correspondances de Manosque donnent rendez-vous aux lecteurs pour célébrer la rentrée littéraire. Du 24 au 28 septembre, ce festival, installé au cœur des Alpes-de-Haute-Provence, accueillera une cinquantaine d’auteurs dont les ouvrages paraissent cet automne, sélectionnés avec soin par le comité de programmation.

Créé en 1999, l’événement revendique une approche sensible et ouverte de la littérature, en multipliant les passerelles entre les écrivains et le public. Lectures, rencontres, performances mais aussi installations artistiques et écritoires seront répartis dans la ville pour que l’écriture, une activité solitaire, devienne collective.

Reconnues pour leur valorisation de la correspondance manuscrite, Les Correspondances de Manosque permettent chaque année l’envoi de milliers de lettres, affranchies gratuitement, depuis des lieux pensés comme des invitations à écrire : des bancs publics, des abris, des kiosques...

Qui sont les auteurs invités ?

Cette année encore, la manifestation invite une cinquantaine d’autrices et d’auteurs dans la ville de Jean Giono, parmi lesquels Emmanuel Carrère, Laurent Gaudé, Omar Youssef Souleymane, Adèle Yon, Anne Berest, Jakuta Alikavazovic, Alain Mabanckou, Hélène Zimmer, Chloé Delaume, Justine Lévy, Nathacha Appanah ou encore Javier Cercas, à qui sera également consacré un documentaire projeté pendant le festival (Javier Cercas et l’imposteur, de Catherine Bernstein).

Affiche du film

Autour d’eux, Victor Jestin, Maria Pourchet, Vanessa Schneider, Victor Pouchet, Sarah Chiche, Olivier Adam, Anthony Passeron, Gabrielle de Tournemire, Lola Nicolle, ou encore Laura Vazquez. Tous prendront part à des échanges publics, dans les lieux emblématiques de Manosque, ou au fil de lectures à voix haute et autres formes hybrides mêlant écriture et scène.

À cette programmation littéraire s’ajoutent des lectures musicales et concerts littéraires, devenus une signature du festival. La Grande Sophie interprétera son texte Tous les jours, Suzanne (Phébus), tandis qu’Albin de la Simone liera son œuvre Mes battements (Actes Sud).

Le comédien Micha Lescot prêtera sa voix à la Correspondance presque complète d’Érik Satie (Fayard), et Clara Ysé, accompagnée du pianiste Gael Rakotondrabe, présentera Vivante (Seghers), lecture musicale sensible. On notera également Sagan, Paroles & Musiques, hommage à l’autrice porté par Barbara Carlotti et Benjamin Esdraffo, ou encore Clamser à Tataouine (Flammarion), performance décalée de l’acteur et désormais auteur Raphaël Quenard, accompagné du musicien Butch McKoy.

La programmation explorera aussi les liens entre écriture et médecine avec Dans la peau d’une interne en psychiatrie (Erès), de Myriam Freret-Hodara, mise en voix par Juliette Armanet, Pauline Jambet et Pierre Leroux.

Enfin, les désormais traditionnelles siestes acoustiques de Bastien Lallemant, qui accueillent chaque jour différents invités, offriront des parenthèses musicales au cœur de la ville. Le reste de la programmation est à découvrir début août, à cette adresse.

Crédits image : Affiche Les Correspondances 2025 signée © Emmanuel Guibert

