Écouter les mots de Lamartine, en se promenant dans son jardin

Installé dans le parc romantique du château, ce dispositif propose 17 stations accessibles par QR code, donnant à entendre une sélection de poèmes lus par des comédiens et personnalités tels que Lambert Wilson, Guillaume Gallienne, Catherine Salviat ou Stéphane Bern. Cette initiative s’inscrit dans un projet global de restauration et de mise en valeur du château de Saint-Point, mené par ses actuels propriétaires, Étienne et Sophie de Baecque.

Classée Maison des Illustres, cette demeure néogothique abrite notamment le cabinet de travail du poète, conservé en l’état. Une étude patrimoniale approfondie du parc, des acquisitions récentes et une redéfinition du parcours de visite participent à redonner vie à cet ensemble, tout en respectant l’esprit du lieu.

Un dialogue entre paysage et poésie

Le parcours sonore a pour ambition de replacer l’œuvre de Lamartine dans le cadre même qui l’a inspirée. Bancs, allées et perspectives du jardin ont été pensés pour favoriser la contemplation. Le projet entend ainsi renforcer le lien entre la création littéraire et son environnement, à l’image de ce que Lamartine lui-même exprimait dans Raphaël (1849) : « Les lieux et les choses se tiennent par un lien intime, car la nature est une dans le coeur de l'homme comme dans ses yeux. [...] On ne peut bien comprendre un sentiment que dans les lieux où il fut conçu. »

Le parcours poétique laisse entendre des extraits issus des Méditations poétiques (1820) (L’Isolement, Le Lac, Le Soir, L’Automne, Le Vallon), des Nouvelles méditations poétiques (1823) (Le Crucifix), des Harmonies poétiques et religieuses (1830) (Milly ou la terre natale), de la préface de Jocelyn (1836) ou encore du Cours familier de littérature (1857). Il inclut également un extrait du discours prononcé par Lamartine le 25 février 1848 pour la défense du drapeau tricolore.

Le château de Saint-Point, Maison d’Alphonse de Lamartine, est ouvert au grand public pour des visites guidées, du 8 juillet au 31 août, du mardi au dimanche, puis les samedis 13 et 27 septembre, et pour les Journées européennes du patrimoine, les 20 et 21 septembre. Le reste de l'année, il reste ouvert pour les groupes, sur réservation.

