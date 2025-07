Encore un projet pour Taika Waititi : un film Judge Dredd

Réalisateur de Thor : Ragnarok (2017), Jojo Rabbit (2019) ou Thor : Love and Thunder (2022), Taika Waititi est aussi à la tête d'une imposante filmographie de films non réalisés. Il devait ainsi porter à l'écran le cultissime manga Akira, de Katsuhiro Otomo, mais la perte des droits d'adaptation par Warner Bros a définitivement enterré ce projet — Waititi s'était déjà désengagé.

Le Néo-Zélandais, en 2021, s'était également présenté comme le futur réalisateur de L'Incal, d'après les bandes dessinées d'Alejandro Jodorowsky et Mœbius. Le groupe Humanoids annonçait en grande pompe le long-métrage à venir, qui se fait toujours attendre...

En 2023, il s'était finalement déclaré intéressé par l'adaptation du roman Klara et le Soleil de Kazuo Ishiguro (trad. Anne Rabinovitch chez Gallimard). Écrit par Dahvi Waller, ce long-métrage serait, pour sa part, déjà bien avancé. Il compte Jenna Ortega, Amy Adams, ou encore Mia Tharia à son casting, mais sa date de sortie n'est toujours pas arrêtée...

À la fois juge et bourreau

The Hollywood Reporter fait état d'une nouvelle aventure pour Taika Waititi, qui serait cette fois partant pour donner vie à Judge Dredd sur grand écran. Ce personnage, né dans les pages de la revue britannique 2000 A.D. en 1977, a été imaginé par le scénariste John Wagner et le dessinateur Carlos Ezquerra. Très populaire, il a eu droit à son propre magazine outre-Manche.

À Mega-City One, Judge Dredd, ou Joseph Dredd de son vrai nom, fait régner l'ordre, dans un futur post-apocalyptique. Cet agent de police impitoyable est à la fois juge et bourreau : il prononce immédiatement les sentences avant de les exécuter... Sous ses apparences de BD ultra-violente et pro-peine de mort, Judge Dredd cache une satire mordante de l'hypersurveillance et des inégalités face au système judiciaire.

En France, les récits sont publiés par la maison d'édition Delirium, qui propose des histoires individuelles, mais aussi une série d'albums, Les Affaires Classées, qui compte aujourd'hui 9 tomes.

Chris et Jason Kingsley, mais aussi Ben Smith, qui détiennent les droits d'adaptation de Judge Dredd, sont à la production du long-métrage en développement, tandis que Drew Pearce travaille sur le scénario. Selon The Hollywood Reporter, lui et Waititi seraient de grands amateurs des aventures de Dredd, avec une envie partagée de les porter à l'écran.

Judge Dredd est apparu au cinéma sous les traits de Sylvester Stallone, dans un film de Danny Cannon sorti en 1995, pas vraiment resté dans les mémoires pour les bonnes raisons. En 2012, le réalisateur britannique Pete Travis réussit à convaincre avec Dredd, qui ne bénéficiera toutefois pas d'une diffusion en salles en France.

Photographie : détail d'un dessin de Carlos Ezquerra, cocréateur de Judge Dredd, pour 2000 A.D. Annual 1981

