Les Mandragores : fractures intimes et mémoire blessée

Avec Les Mandragores, Marius Degardin signe un roman noir à forte dimension sociale et familiale, aux éditions du Panseur. Dans une langue brute, le livre explore l’intimité d’une fratrie italo-parisienne enlisée dans les séquelles d’un passé familial chaotique et d’une mémoire collective douloureuse.

Au cœur du récit, trois frères et une sœur tentent de survivre dans un ancien restaurant en ruine du quartier Saint-Ambroise à Paris, hérité de leurs parents disparus : Primo, le grand frère désabusé ; Piero, le cadet devenu aveugle ; Chiara, sage-femme marquée par les humiliations ; et le narrateur, dernier-né solitaire et perdu.

L’intrigue s’ouvre sur l’annonce du retour de leur mère, disparue depuis dix ans. Ce retour inattendu ravive les tensions et réveille les blessures enfouies. Les souvenirs ressurgissent : l'exil des parents depuis l'Italie, les ravages psychiques du père après son service militaire en Algérie, les violences domestiques, l’abandon maternel et les mensonges d’une enfance cabossée.

À travers les réunions de famille dans un bar miteux, où l'alcool coule à flot et les vérités émergent par bribes, le roman revisite un demi-siècle d’histoire sociale et politique, mêlant immigration, colonialisme et violence de classe. Marius Degardin entrelace le drame familial au portrait d’une génération sacrifiée, minée par l’héritage des non-dits et des renoncements.

Avec Les Mandragores, l’auteur s’inscrit dans une veine littéraire crue et introspective, où l’histoire personnelle résonne avec les fractures collectives. Le texte, traversé par la désillusion et l’humour noir, dresse un tableau désenchanté mais lucide d’une jeunesse parisienne en quête d’identité et de réparation.

À paraître le 14 août.

