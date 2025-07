La culture passe un troisième trimestre consécutif dans le rouge

À croire que les données Département des études, de la prospective et des statistiques (DEPS) reflétaient celles du thermomètre des dernières semaines, avec quelques mois d’avance. Le service du ministère de la Culture fournit ainsi son analyse conjoncturelle du chiffre d’affaires de la culture pour le premier trimestre de cette année.

Sur cette période, le chiffre d’affaires des secteurs culturels marchands recule de 2 % en valeur et de 5 % en volume sur un an, marquant un troisième trimestre consécutif de baisse. L’audiovisuel (- 6 %) et la presse (- 5 %) concentrent l’essentiel de ce repli, tandis que le patrimoine et le spectacle vivant enregistrent chacun une hausse de 4 %.

À l’inverse, certains secteurs affichent une dynamique plus favorable. Le spectacle vivant marchand progresse de 2 % en volume et 4 % en valeur, tandis que le patrimoine marchand connaît une croissance identique en valeur, dans un contexte de relative stabilité de sa fréquentation. En comparaison avec le premier trimestre 2019, l’activité globale du champ culturel marchand s’inscrit en hausse de 6 % en volume, confirmant une reprise solide amorcée après le point bas de la crise sanitaire au printemps 2020.

Dur, dur, dur

Parmi les sous-secteurs de l’audiovisuel, la projection cinématographique continue de souffrir : – 8 % en volume sur un an, – 26 % par rapport à 2019. La fréquentation des salles reste inférieure au niveau d’avant-crise. Les jeux vidéo, malgré une baisse ponctuelle (– 6 %), affichent un volume d’activité supérieur de 73 % à celui de 2019, confirmant leur statut de locomotive numérique.

Le secteur de la radio, pour sa part, recule nettement (–14 % en volume), pénalisé par la désaffection du public et la concurrence croissante des plateformes audio numériques.

Le secteur de l’enregistrement sonore et de l’édition musicale poursuit sa trajectoire ascendante : +4 % en volume, +6 % en valeur sur un an, avec une progression de 50 % par rapport à 2019. Cette croissance s’explique par une reprise forte des ventes, portée par la diversification des modes de diffusion.

Les arts visuels, incluant design et photographie, enregistrent une hausse de 2 % en volume comme en valeur. Ce secteur affiche la progression la plus spectaculaire sur six ans : +46 % en volume et +55 % en valeur par rapport à 2019, porté notamment par le dynamisme du design (+76 % en volume sur la période).

Enfin, la publicité reste stable, avec une légère baisse de 2 % en volume et une quasi-stagnation en valeur, reflet d’un marché sous tension, mais résilient. Le secteur de l’architecture enregistre quant à lui une croissance modérée sur six ans (+6 % en volume ; +19 % en valeur), liée à la hausse des prix des prestations.

En somme, si l’ensemble du champ culturel marchand dépasse désormais ses niveaux d’avant-crise, les disparités sectorielles restent fortes. La transition numérique continue de redistribuer les cartes, au bénéfice des secteurs les plus innovants et au détriment des modèles les plus traditionnels.

Focus livre et lecture

Le secteur du livre amorce un repli en ce début 2025 : son chiffre d’affaires baisse de 2 % en volume, malgré une quasi-stabilité en valeur. Tous les segments sont concernés : édition, commerce de détail et activités de traduction. Cette contraction s’inscrit dans un contexte de ralentissement général, sans rupture brutale.

Sur un horizon plus large, la tendance reste cependant positive. Comparé au premier trimestre 2019, le chiffre d’affaires du secteur progresse de 18 % en valeur et de 7 % en volume. Ce rebond s’est amorcé après le choc de la crise sanitaire de 2020, suivi d’une reprise marquée, avec un pic saisonnier systématique observé au quatrième trimestre, porté par les ventes de fin d’année.

Si le marché du livre conserve une assise solide dans l’économie culturelle, sa progression reste modérée face à d’autres segments plus dynamiques comme les jeux vidéo ou la musique enregistrée. La relative stabilité des prix de vente, combinée à une consommation plus sélective, dessine un secteur mature, soumis à de fortes pressions, mais encore résistant.

