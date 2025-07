Réouverture des librairies Decitre à Grenoble et Furet du Nord à Roubaix

Un plan de sauvegarde de l’emploi (PSE) du groupe Nosoli, propriétaire des enseignes Furet du Nord et Decitre, avait été dévoilé en septembre 2024 dans un contexte de difficultés économiques persistantes. La direction avait justifié ces mesures par la fragilité structurelle du secteur de la librairie, fragilité qu’avait encore accentuée une hausse significative des charges et des loyers, rendant certains magasins déficitaires.

Le groupe avait alors envisagé la fermeture de cinq magasins — deux Furet du Nord (à Roubaix et Villeneuve-d'Ascq) et trois Decitre (à Bezons, Grenoble et Annemasse) — ainsi que la suppression de 80 postes, répartis entre les magasins et les fonctions support.

Le PSE avait été présenté au personnel le 16 septembre 2024, avec une mise en œuvre prévue à compter du 16 novembre suivant. Des négociations engagées avec les bailleurs avaient toutefois permis de maintenir ouverts les magasins de Roubaix et Villeneuve-d'Ascq, sauvant ainsi une trentaine d’emplois. La boutique Decitre de Grenoble avait, elle aussi, échappé à cette phase de reconstruction financière.

Finalement, non, comme promis

Située à Grenoble, la librairie Decitre s’étend sur une surface de 943 m² et propose un vaste choix de genres : romans, polars, new romance, jeunesse, bandes dessinées, mangas, ouvrages de tourisme et de loisirs, entre autres.

Elle se distingue par ses offres attractives sur les livres neufs à prix réduits ainsi que par un large éventail de livres d’occasion, régulièrement renouvelé. Le service de reprise de livres Seconde Lecture y est également proposé : les clients peuvent y déposer leurs ouvrages et repartir avec des bons d’achat valables dans l’ensemble du réseau Decitre.

Une équipe de six spécialistes accueille les visiteurs et les accompagne dans leurs choix de lecture, tout en les conseillant sur une sélection variée de produits culturels, incluant jeux, jouets et articles de papeterie.

Si un livre recherché n’est pas disponible en rayon, il peut être commandé directement sur le site decitre.fr et retiré en librairie une heure plus tard. La librairie est ouverte du lundi au vendredi de 10h à 19h30, et le samedi de 10h à 20h.

Le déménagement de la librairie Decitre de Grenoble, envisagé entre mars et juin 2025, s’inscrivait dans une décision stratégique prise dans le cadre du plan de réorganisation du groupe Nosoli.

Structurellement déficitaire depuis son ouverture, la librairie enregistrait un chiffre d’affaires insuffisant, subissait une fréquentation en baisse continue et supportait une hausse marquée de ses charges (énergie, transport, fonctionnement), sans possibilité d’augmenter ses marges en raison du prix fixe du livre.

Face à l’impossibilité de renégocier un loyer jugé insoutenable avec le bailleur en place, et dans un contexte de pression économique accrue sur les commerces de centre-ville, le groupe concluait un accord avec la Société des Grands Magasins en vue de relocaliser la librairie au sein des Galeries Lafayette, où les conditions d’exploitation apparaissaient plus favorables.

Furet à Roubaix

Ce samedi 19 juillet, la librairie Furet du Nord de Roubaix, située au sein du Centre Commercial Espace Grand’Rue et dirigée par Christelle Ansard, rouvre également ses portes au public. D’une superficie de 800 m², l’espace bénéficie d'une équipe de sept spécialistes est présente pour accompagner les visiteurs dans leurs choix, avec une offre similaire à celle de la librairie de Grenoble.

Le service de reprise de livres Seconde Lecture est aussi proposé sur place, permettant aux clients d’échanger leurs ouvrages contre des bons d’achat valables dans l’ensemble des librairies Furet du Nord. Le magasin est ouvert du lundi au samedi, de 9h30 à 19h30.

Crédits photo : Decitre Grenoble

Par Clément Solym

Contact : cs@actualitte.com