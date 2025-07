Un musée où l’outil raconte l’histoire du travail

Le Catalogue des collections de la Maison de l’Outil et de la Pensée Ouvrière propose un parcours documenté au cœur d’un lieu singulier : un musée, une bibliothèque, mais surtout une œuvre, initiée il y a plus d’un demi-siècle par Paul Feller. Ce jésuite, marqué dans sa jeunesse par l’expérience du travail manuel et de la coupure entre savoir et faire, consacra sa vie à la réhabilitation du métier comme acte de pensée.

En parcourant les pages du catalogue, on suit la logique de la Maison : faire dialoguer l’objet, le geste, la transmission. Le livre suit le parcours du musée, installé dans l’hôtel Mauroy, superbe bâtiment Renaissance du centre de Troyes, qui fut tour à tour maison de marchand, hôpital pour orphelins, manufacture textile, puis centre de formation. Son histoire, longue et mouvementée, reflète bien la richesse du propos.

À travers une sélection de 12.000 outils exposés, mis en scène avec sobriété, le catalogue nous rappelle que l’objet, s’il est technique, reste toujours porteur d’une mémoire humaine. Les outils rassemblés ici ne relèvent pas de la curiosité ou du fétichisme de collectionneur : ils témoignent, avant tout, de savoir-faire précis, de métiers enracinés, de vies engagées dans le travail.