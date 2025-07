Divorce : un amour qui s’éteint, à coup de mots et de silences

Alternant entre colère et inquiétude, Bea attend, rumine, fait les cent pas. Puis, enfin : il appelle. Organiquement, la dispute reprend, véhémente. Il raccroche sans qu’ils n’aient trouvé de conclusion, de terrain d’entente. Un message : « Je ne rentre pas. » Prise de court, dans l’incompréhension la plus totale, Bea est obligée d’accepter cette sentence. Elle décide d’aller se coucher, bien que la chaleur étouffante représente un obstacle évident… Sans savoir que Niklas finira par demander le divorce. Sans explication ; simplement comme une décision.

Le récit défile en trois actes : la version de Bea – qui se sent face à un mur insurmontable, puisque son mari ne lui dit rien de ce qu’il pense ou ressent –, puis celle de Niklas – qui aimerait hurler tout ce qu’il a sur le coeur, tout en sachant que ses mots seront déformés –, et enfin une rencontre de ces deux esprits.

En bonne mère de famille, Bea a renoncé à ses ambitions professionnelles pour s’occuper de leurs jumelles, Alexia et Alma. Un passé marqué par un drame familial motive ce souhait d’avoir, pour elle, un futur où tout est prévu, sans mauvaise surprise. Niklas, rassurant et stable, représente depuis longtemps un point d’ancrage infaillible. Lui a d’autres choses à partager : avec un nouveau départ professionnel, l’épuisement. Il n’a plus le temps d’aller courir, seul moment où il se sent réellement libre. Doucement, il sombre, s’enfonce, s’englue dans une situation qui semble n’avoir aucune issue de secours. Frustrations et désillusions s’accumulent… puis, enfin, inévitablement, il craque.

Niklas avale sa salive. Qu’on l’accuse de machisme ne lui paraît pas juste, mais il a du mal à trouver des arguments pour se défendre. C’est vrai que Bea assume la plupart des corvées à la maison et qu’il bosse beaucoup. C’était déjà le cas quand il travaillait à Sollentuna, même s’il était moins débordé. Mais Niklas n’est pas le seul responsable, ils sont tous les deux coupables de cette situation.



Et voici, finalement, la réalité de ce couple – comme celle de tant d’autres, certainement. Si l’amour se construit à deux, il peut tout autant se défaire. Progressivement, à mesure des non-dits et des fautes accumulées. C’est souvent en silence que le fossé se creuse, inéluctablement. L’absence de communication, voici le vrai coupable dans cette affaire. De la même manière qu’une plante peut perdre toute forme de vie si on oublie de l’arroser, l’amour – romantique ou non, d’ailleurs, mais c’est un autre sujet – a besoin d’être entretenu, nourri… pour continuer à grandir. Ce duo, cette équipe qui fonctionnait si bien, a fini par perdre de sa fusionnalité.

Avec ce roman, Moa Herngren s’intéresse à la désintégration progressive de cette histoire conjugale. Aussi intime que universelle, cette histoire a déjà été entendue : deux personnes s’aiment, puis ne s’aiment plus. Et voilà : c’est aussi simple que ça. Sauf que non, pas tout à fait. Au fil des pages, les éléments de dysfonctionnement s’accumulent et, comme de petits grains de sable, viennent enrayer le mécanisme d’une relation qui aurait pu être sauvée. Amertume, ressentiment… Le quotidien prend toute la place, de quoi multiplier les mots (mal) interprétés et les pensées présupposées de l’autre.

Bref : une sacrée leçon derrière une fiction très humaine.

Traduction du suédois assurée par Marina Heide.

