Prix Fondation Martine Aublet : découvrez la sélection 2025

Une voix venue de Graceland. Une enfance bercée par la musique et les regards du monde entier. Fille unique d’Elvis Presley et Priscilla Beaulieu, Lisa Marie Presley raconte son parcours. Des souvenirs intimes. Des silences. Des blessures cachées derrière l’image d’icône familiale. Lisa Marie Presley et sa fille Riley Keough lèvent le voile sur une histoire familiale hors du commun dans From here to the great unknown : mémoires, sélectionné pour le Prix Audiolib 2025.