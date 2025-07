S'arracher le coeur, et continuer à vivre

Tout commence par un geste insensé : un garçon qui, un jour, enfonce une lame dans sa propre poitrine... Andrew Perrault, lycéen effacé, préfère le silence des bois et les récits sombres qu’il écrit dans son carnet aux bavardages des couloirs. Seuls sa sœur jumelle, Dove, et Thomas, son meilleur ami dont les dessins grouillent de monstres, comprennent son univers.

Mais les choses ont changé après cette rentrée. Dove s’éloigne sans un mot, Thomas se mure dans le silence… et les parents d’Andrew disparaissent sans laisser de trace. Très vite, les soupçons se dirigent vers Andrew. Pourtant, au-delà des apparences, une menace plus sourde et plus ancienne semble tapie dans l’ombre. Une vérité dérangeante, peut-être arrachée aux ténèbres de leurs propres cauchemars...

Les éditions De Saxus nous offrent les premières pages de ce roman traduit par Émilie Chiron en avant-première :

CG Drews est auteurice de romans de fantasy sombre et horrifique, dont le travail a été traduit en cinq langues. Iel vit en Australie, ne dort jamais, et est perpétuellement ensevelix sous une montagne de livres non lus. Best-seller du New York Times dès sa publication, N’invite pas la forêt à entrer est son cinquième roman.

En librairie le 28 août 2025.

