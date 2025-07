En Bretagne, Rachida Dati défend “un nouveau pacte culturel

Et de trois : avec la Bretagne, Rachida Dati a noué des liens entre le ministère de la Culture et une autre région française, autour du financement de la culture. Afin de montrer la bonne volonté de l'État dans ce domaine — malgré une politique d'austérité et une pression financière accrue sur les collectivités —, la ministre propose aux présidents de régions ou de départements des « contrats de territoire pour la culture ».

Ces textes, non contraignants, cadrent la collaboration de l'État et de la collectivité signataire autour de grands axes. Celui cosigné avec la région Bretagne évoque ainsi le « dynamisme de la création artistique en Bretagne », une « généralisation de l’éducation artistique et culturelle pour le plus grand nombre », une « priorité donnée aux ruralités dans les politiques culturelles » ou encore un accompagnement des « acteurs culturels dans les transitions ».

Signalons aussi des volets plus régionaux, comme « une attention particulière aux pratiques en amateur et aux patrimoine et matrimoine immatériels bretons », ainsi que des actions de transmission et de diffusion des langues régionales de Bretagne.

« En matière de culture, les régions sont en première ligne. À son tour, la Bretagne rejoint la dynamique de partenariat que j'ai initiée pour renouveler le pacte État — Collectivités. C'est la clé de voûte de notre modèle culturel français. De la lecture publique aux pratiques en amateur en passant par l'éducation artistique et culturelle, la Région Bretagne est à l'avant-garde de notre ambition en matière culturelle », s'est félicitée Rachida Dati.

La rue de Valois ne fournit pas de détail quant à l'engagement de l'État, et les précédentes signatures de contrat de territoire pour la culture — avec la région PACA et la région Hauts-de-France — ont surtout signifié un renouvellement de la coopération entre l'État et ces collectivités.

La culture, « un droit essentiel »

À Morlaix, ce jeudi 17 juillet, en marge d’une visite au Centre national de la création adaptée, Rachida Dati a signé ce contrat de territoire pour la culture avec Loïg Chesnais-Girard, le président de la Région Bretagne.

Membre du Parti socialiste jusqu'en 2022, Loïg Chesnais-Girard a quitté la formation après les accords de la Nupes, au moment des élections législatives organisées cette même année. Pas vraiment partisan de la ligne portée par Olivier Faure, le président du conseil régional reste proche de sa famille politique, et a même tenté d'ouvrir une alternative, avec d'autres déçus des choix de l'actuel Premier secrétaire du Parti socialiste. En mars dernier, avant le congrès du PS, il avait ainsi convié Carole Delga et François Hollande en Bretagne...

Dans son discours, la ministre de la Culture ne s'est pas privée de tacler deux maires socialistes, Nicolas Mayer-Rossignol (Rouen) et Michaël Delafosse (Montpellier), qui l'avaient interpelé deux jours auparavant dans une tribune. Ils y déploraient des arbitrages budgétaires dangereux pour la culture, mais aussi le « silence assourdissant » de Rachida Dati sur ce sujet.

« [C]ette idée que la culture est un droit essentiel dépasse les clivages. Je sais que des élus, de droite comme de gauche, en sont persuadés. C’est votre cas, cher Loïg Chesnais-Girard, mais croyez-moi, contrairement à ce que certains maires ont affirmé dans une récente tribune : c’est aussi le mien », a souligné la ministre en réponse.

À ses yeux, les fameux contrats de territoire « sont autant de leviers pour se fixer des priorités et renforcer le maillage culturel des territoires ».

L'ambition affichée par la ministre risque toutefois de se heurter aux mesures économiques annoncées par le gouvernement, dont les 5,3 milliards € d’économies supplémentaires exigés des collectivités territoriales. Elles avaient déjà été fortement sollicitées dans le cadre du budget 2025, qui prévoyait 2,2 milliards € d’efforts à leur charge, notamment par le biais d’une ponction directe d’un milliard € sur leurs recettes fiscales.

Ce mécanisme de « lissage » des recettes sera reconduit en 2026, « à un niveau plus élevé », a précisé François Rebsamen, ministre de l'Aménagement du territoire et de la Décentralisation, sans indiquer de montant. Il a également évoqué des « modalités de retour » à discuter avec les représentants locaux, ainsi qu’une « nouvelle conférence financière » prévue « avant la fin de l’été »...

