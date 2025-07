Arnaud Robert, de Hachette Livre, entre au Bureau du SNE

Titulaire du CAPA (Barreau de Paris), diplômé d’un Master 2 (DESS) en droit européen des affaires et du Trinity College de Dublin, Arnaud Robert est en charge des affaires juridiques, des affaires publiques, ainsi que de l’audit et du contrôle interne au sein de Hachette Livre. Il occupe par ailleurs des fonctions d’administrateur dans plusieurs sociétés du groupe : Calmann-Lévy, Librairie Générale Française (Le Livre de Poche) et Audiolib.

Il siège dans différentes instances de l’interprofession : président de la commission Juridique du SNE, membre du Conseil d’administration de la Sofia, président d’EDRLab, administrateur des sociétés Filéas et FENIXX, ainsi que de la Société Civile des Producteurs de Phonogrammes (SCPP). Il est également membre du Conseil Supérieur de la Propriété Littéraire et Artistique (CSPLA), organisme consultatif qui conseille le gouvernement sur les questions de propriété intellectuelle.

Avant de rejoindre Hachette Livre, Arnaud Robert a exercé en tant qu’avocat au barreau de Paris entre 1998 et 2001, puis a occupé le poste de Directeur juridique adjoint du groupe NRJ.

« Je suis heureux et honoré de représenter, aux côtés de Jean-Christophe Thiery, le groupe Hachette Livre au sein du Bureau du Syndicat national de l’édition qui rassemble tant de grands professionnels et d’éditeurs remarquables. Succéder à Nathalie Jouven dans cette instance est une fierté, tant elle a apporté au groupe Hachette Livre et à la profession. J’essaierai de faire honneur à sa finesse et sa rigueur au service de nos causes collectives », déclare-t-il.

Le Bureau du Syndicat national de l’édition, organe décisionnaire composé de 12 à 16 membres élus pour deux ans, reflète la diversité des maisons d’édition françaises, toutes tailles et secteurs éditoriaux confondus.

Il est actuellement présidé par Vincent Montagne (Média Participations), avec pour vice-présidents Louis Delas (L’école des loisirs) et Marion Glénat-Corveler (Glénat), et Laure Leroy (Zulma) en qualité de trésorière. Parmi les conseillers figurent Cécile Boyer-Runge (Média Participations), Alban Cerisier et Antoine Gallimard (Madrigall), Gilles Haéri (Albin Michel), Liana Levi (Éditions Liana Levi), Catherine Lucet et Denis Olivennes (Editis), Vera Michalski-Hoffmann (Libella), Françoise Nyssen (Actes Sud), Jean-Christophe Thiery et donc Arnaud Robert (Hachette Livre).

La composition complète du Bureau du SNE est consultable en ligne.

Par Hocine Bouhadjera

