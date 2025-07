La collection de bandes dessinées Virages Graphiques rejoint Actes Sud

Depuis ses débuts, Virages graphiques se distingue par les liens étroits qu'elle tisse entre la littérature, le théâtre et les arts graphiques, nourrissant un dialogue entre les disciplines. Le catalogue témoigne de cette orientation avec plusieurs ouvrages nés de collaborations avec des auteurs et autrices de théâtre, dont certains sont également publiés chez Actes Sud et Actes Sud-Papiers : Diastème, Vincent Farasse, Valérian Guillaume ou encore Laurent Gaudé.

Ce changement de maison s’inscrit également dans une volonté affirmée de soutenir une nouvelle génération d’auteurs et d'autrices : Marie Baudet, Marguerite Boutrolle, Mona Granjon, Maëlle Reat, Genis Rigol, Simon Roure, Rosalie Stroesser, « et d’autres formidables artistes que vous allez découvrir dans les mois à venir, et que j’espère bien suivre longtemps », nous promet Sonia Déchamps, directrice de la collection de Virages Graphiques.

« Une suite logique pour moi », explique-t-elle dans un communiqué, « qui publie depuis un an maintenant des romans chez Actes Sud (Écouter les sirènes de Fabrice Melquiot, Tout l’or des nuits de Gwendoline Soublin, La Destination de Valérian Guillaume) ».

La parution inaugurale chez Actes Sud, le 10 septembre prochain, sera un premier album : La Timidité des arbres de Dimitri Tsekenis. Le catalogue continuera ensuite de s’étoffer avec deux titres : en septembre, Des vies multiples – carnets d’une jeune actrice (vol.1) de Rosalie Stroesser et Vincent Farasse, et en octobre Murmures de cafés de Maëlle Reat.

Crédits image : Illustration (c) Maëlle Reat (Virages graphiques)

Par Ugo Loumé

