Mouvements de fond en librairies : ce que dit le terrain

Au 10 rue Alexander Taylor à Pau, Lydie Allard, qui s’est faite connaître sur Tiktok avec ses vidéos dédiées à la littérature, a ouvert sa librairie dédiée aux livres de romance. Baptisée Lectures entre nous, elle contient de nombreuses distinctions du genre, allant de la ”new romance” à la “dark romance”, en passant par la “romantasy”.

De l’autre côté de la France, dans la ville de Caen, Saperlotte est arrivée. Baptiste Davout, 31 ans, a inauguré le 9 juillet 2025 une librairie solidaire nommée Saperlotte, après le succès de deux boutiques similaires (Sapristi) à Brest. Cette librairie propose des livres, CD, DVD et vinyles d’occasion à très bas prix (1 à 3 euros), issus de dons ou de collectes. Gérée par une cinquantaine de bénévoles, l'association Saperlotte organise également des animations culturelles : ateliers d’écriture, clubs de lecture, etc.

Son objectif est de rendre la culture accessible à tous, notamment aux publics “fragiles” ou isolés. Le lieu vise à favoriser l’inclusion, la reprise de confiance et le lien social à travers le bénévolat et la création d’emplois. Le projet possède également une dimension écologique en promouvant le réemploi.

Depuis le 1er juillet, Saint-Didier-sur-Chalaronne accueille une nouvelle librairie indépendante : L’Univers des Mots, située au 61, place Georges Agniel. Ce lieu intimiste de 30 m², fondé par Christine Aubouin-Decroix, propose un large choix de livres neufs et d’occasion pour tous les âges, ainsi que quelques jeux et fournitures de bureau. Lieu de vie autant que commerce, la librairie entend favoriser les rencontres et les échanges autour d’un thé ou d’un café, avec pour ambition de devenir un véritable espace convivial, et même un refuge pour chats, chers à la libraire.

Christine, surnommée la Muse sur les réseaux, cumule les rôles : podcasteuse, auteure, correspondante de presse, écrivaine publique depuis 2019, et désormais libraire. Elle propose également un service d'accompagnement administratif. Engagée et à l’écoute, elle s’attache à commander tout ouvrage indisponible pour satisfaire sa clientèle. L’ouverture coïncide avec le lancement des Esti’Val de Saône, offrant à ce lieu unique un bel élan inaugural.

Camille Foucher et Manon Durieux s'apprêtent à ouvrir La Renverse, une librairie-café indépendante à Saint-Suliac, en Ille-et-Vilaine, d’ici la fin de l’été. La Renverse proposera une sélection généraliste de livres, axée sur la mer, le voyage, le romanesque, ainsi que sur les littératures d’ici et d’ailleurs. Les deux fondatrices, issues du monde du théâtre, ont remporté en 2023 un appel à manifestation d’intérêt lancé par la mairie.

Le projet s’inscrira dans Le Grand Banc, un tiers-lieu communal en cours d’aménagement. La librairie y occupera un espace de 100 m², au cœur d’un ensemble accueillant bureaux, gîte, espaces d’exposition, cuisine partagée et ateliers d’artistes.

Passages sensibles : entre reprises et lutte pour la survie

Dans la commune de Tarbes (65), la librairie jeunesse Gribouille a changé de propriétaire. Après environ dix ans de bons et loyaux services, Marie-Laure Pitout a passé le flambeau à Wendy Novaresio, anciennement au rayon jeunesse de l’espace culturel du Méridien d’Ibos. Amatrice de littérature depuis ses douze ans, elle est à présent membre du comité de lecture du prix ados « Hautes-Pyrénées, tout en auteurs » à la médiathèque départementale.

« Je vais essayer de me montrer à la hauteur de Marie-Laure, digne de " l’héritage " qu’elle m’a légué et que la vie de la boutique se poursuive encore longtemps », dit-elle à La Dépêche, en ajoutant qu’elle souhaite tout de même y instaurer « un coin pour la parentalité ».

En décembre 2024, la librairie Quai des Mots était « à deux doigts de la cessation de paiements » , d’après Stéphane Lemaître, le gérant, à La Dépêche de Louviers. Aujourd’hui, l’établissement sort (très) doucement la tête de l’eau. « L’année 2025 est assurée pour l’instant, et a priori 2026 aussi. » Malheureusement, des sacrifices ont également été nécessaires pour s’en sortir. Parmi ceux-ci sont à noter une baisse de 10 à 15% des stocks, mais surtout le départ de deux collaborateurs.

Interviewé à nouveau mardi 1er janvier, Stéphane Lemaître, qui évoquait six mois plus tôt l’éventualité d’une fermeture dans le courant de l’année a finalement obtenu des aides (deux prêts à taux zéro et une subvention) de la part du ministère de la Culture et de l’Adelc (Association Développement de la Librairie de Création).

Dernier chapitre

La librairie-café Raconte-moi la Terre, implantée à Bron dans le village Décathlon, fermera définitivement ses portes en septembre 2025, après près de 27 années d’existence. Ce sera la troisième et dernière fermeture, après celles des sites de la rue Grolée en 2008 et de la rue du Plat en 2023. François Chazelle, son fondateur, justifie cette décision par un contexte économique difficile, ayant saisi l’opportunité de rompre le bail dans de bonnes conditions. Aucune nouvelle implantation n’est prévue, faute de lieu adapté.

L’aventure ne s’arrête cependant pas tout à fait, puisque la marque continuera d’exister sur des salons, festivals ou colloques dès 2026. Les adieux seront célébrés, avec une fête de clôture. En attendant, le lieu reste ouvert encore trois mois, durant lesquels le stock sera écoulé.

