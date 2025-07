Des histoires venues du Québec : Monsieur Ed débarque en France

À compter du 17 septembre, les jeunes lecteurs de l’Hexagone pourront découvrir une nouvelle voix venue d’outre-Atlantique. La maison d’édition indépendante québécoise Monsieur Ed fait son entrée sur le marché français.

Comme au Québec, la structure investit son créneau : « des récits aux univers particuliers, aux thèmes universels dans lesquels le réel et l’imaginaire se chevauchent », précisent-ils. Les histoires transmises aux lecteurs en herbe « transcenderont l’ordinaire », provoqueront « le rire ou les larmes », et inviteront toutes « au songe ou à la réflexion ».

La plupart des récits seront purement fictionnels. Mais la maison se laisse la liberté de s’intéresser aux formes documentaires, comme aux livres illustrés, et même aux bandes dessinées. Pour assurer la bonne diffusion et distribution de ses ouvrages, Monsieur Ed a fait appel à l’équipe de Serendip. La représentation, quant à elle, a été confiée à l’agence Mauvaise Herbe.

Des débuts prometteurs pour Monsieur Ed

Quatre premiers titres marqueront le lancement de la maison en version française. Le premier, La soupe au lait, est un album coloré signé par Émilie Leduc. Elle emmène ses lecteurs dans la forêt du Grand Saule, un peu à l’écart du village, où se niche une maisonnette discrète.

C’est là que vit Cécil, un squelette solitaire, adepte du calme et des habitudes bien rodées. Timide et un brin ronchon, il ne reçoit jamais de visite, et il ne s’en plaint pas. Car ses journées sont bien remplies : chaque vendredi, il passe son temps à lustrer ses bibelots, aligner ses cuillères, s’étirer avec soin… et préparer sa soupe au lait, très célèbre bien qu’elle soit peu savoureuse.

Mais un jour, une inconnue prénommée Alice vient bousculer ses habitudes. Curieuse et bavarde, elle lui raconte des histoires. Petit à petit, au fil de leurs rencontres, une amitié inattendue se tisse. Et sous l’humour, la tendresse émerge : Cécil commence à s’ouvrir, et laisse germer en lui une émotion oubliée.

Couverture de "La soupe au lait"

Un deuxième album d’Émilie Leduc inaugure l’arrivée de la maison dans les librairies françaises. Mais cette fois, l’autrice n’est plus seule aux commandes. Hélène de Blois l’accompagne sur La plus haute branche. Ensemble, elles racontent l’histoire d’Elsa, qui veille perchée en haut de son arbre gigantesque.

Depuis sa branche préférée, elle scrute les alentours et laisse courir son imagination vers les origines du monde. Elle rêve à cette époque lointaine où la Terre n’était qu’un désert glacé, et la Lune, seule dans le ciel, s’ennuyait ferme. Son arbre, lui, était déjà là, bien avant le début des débuts, quand les mammouths emmitouflés et les tigres à dents de sabre régnaient en maîtres.

Malgré ses bosses et ses cicatrices, ce géant végétal reste solide, aussi imposant qu’une montagne. Elsa y observe les oiseaux, les écureuils et les fourmis affairées entre les feuilles. Aujourd’hui, elle a un projet : y bâtir un radeau pour y passer la nuit. Mais son père l’en empêche. Interdiction formelle d’y remonter. « Pourquoi ? », demande-t-elle, le cœur serré. La réponse, tranchante comme une lame, ne tarde pas à tomber…

Couverture de "La plus haute branche"

Dylan Hewitt prend une tout autre direction avec Votez pour Lepire. Il y narre le destin de Régis Lepire, un enfant persuadé qu’il mérite de devenir le chef. Pourquoi ? Parce qu’il est simplement le meilleur. En orthographe, en maths, en géo... dans toutes les matières, rien ne lui résiste. Il est aussi le plus courageux. Et le plus débrouillard. Franchement, qui d’autre pourrait faire un meilleur leader ?

Couverture de "Votez pour Lepire"

Dernier album à ouvrir la marche : Tristan ou l’ennui avec les pissenlits, de Valérie Picard et Audrey Malo. Les lecteurs y découvriront Tristan, qui s’ennuie ferme, seul au milieu des pissenlits. À gauche, à droite… rien que des fleurs jaunes. Il soupire. Et plus il s’ennuie, plus l’ennui grandit. Jusqu’à ce qu’un immense serpent surgisse du sol et l’avale tout rond.

C’est le début d’un voyage étonnant, au cœur du monde des émotions. Tristesse, amour, jalousie, peur, joie, colère… À chaque sentiment, un nouvel endroit. À chaque endroit, une rencontre — parfois douce, parfois déroutante. Propulsé d’une émotion à l’autre, Tristan navigue dans un tourbillon de sensations.

Couverture de "Tristan ou l’ennui avec les pissenlits"

