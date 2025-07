Mouhamed Zamal Guèye remporte le Prix international de poésie 2025

Parmi plus de 150 participants issus de tous horizons, dix finalistes avaient été retenus. Tous ont vu leur production affichée lors de l’événement, mais seul le poème de Mouhamed Zamal Guèye a su faire l’unanimité. Le trophée lui a été remis par Félicie Gérard, députée du Nord, sous les applaudissements du public.

« C’est l’aboutissement de sacrifices silencieux »

« C’est l’aboutissement de sacrifices silencieux, d’heures de solitude, de renoncements assumés… et parfois douloureux », a confié le lauréat au journal Le Soleil. Avec ses poèmes, « l'auteur plonge dans la beauté et la complexité de la nature, et tout ce qui l'entoure », décrivent les éditions Hello, qui publient son recueil Symphonie des émotions. Mouhamed Zamal Guèye a voulu, dit-il au journal, « semer des mots comme on sème des graines de paix dans un monde trop souvent fracturé ».

Cette récompense s’inscrit dans un parcours déjà engagé. Étudiant en doctorat d’économie et finance internationale à l’Université Leeds Beckett en Angleterre, Zamal Guèye est aussi vice-président de l’Association des Étudiants Sénégalais du Nord (AESN) et Directeur Administratif et Financier de la société Air Hygiène.

Faire entendre « la voix des Sénégalais »

Au-delà du succès personnel, c’est un message qu’il a voulu faire passer : ce trophée « montre que la voix des Sénégalais a toute sa place sur la scène littéraire internationale, que l’Afrique n’écrit pas seulement son histoire, elle la sculpte avec beauté, dignité et profondeur ».

Le concours est ouvert à tous pour mettre en lumière des talents capables de conjuguer forme poétique et puissance émotionnelle. Le règlement strict imposait une seule production, qu'il s'agisse d'un poème ou d'un haïku, par candidat, transmise par voie numérique ou en main propre. Le jury, composé de membres de l’association, de personnalités extérieures et d’un élu local, a mis en avant la qualité de la langue, la richesse du style et la force de l’imaginaire.

Fidèle à sa démarche d’écriture engagée, Mouhamed Zamal Guèye ne compte pas s’arrêter là. Après avoir conquis le champ poétique, il annonce la rédaction d’un roman, centré sur un sujet encore tabou : le viol chez les hommes. « Le roman sera un cri étouffé rendu visible, un hommage à ceux qui souffrent dans l’ombre », déclare-t-il, avec l’ambition d’ouvrir un espace de dialogue plus juste et inclusif.

Par Louella Boulland

Contact : lb@actualitte.com